Thibaut Van Damme verovert vijf pistetitels op rij: “Pak ik ook goud in omnium dan zijn de BK’s geslaagd”

“Dat omnium is mijn belangrijkste doel”, blikte de Kruisemnaar vooruit naar woensdagnamiddag. “Ik hoop op een zes op zes. Kan ik ook in het omnium de driekleur pakken, zijn deze pistekampioenschappen geslaagd. Nadien doe ik ook nog de sprint en de keirin, maar dat is meer voor het plezier. Al geef ik toe dat acht titels op acht disciplines wel een beetje in mijn achterhoofd zit. Eind januari ga ik met Thor Feyaerts ploegkoersen. Die titel pakken is eveneens een ambitie. Ook Thor zit aan de Topsportschool. We begonnen op hetzelfde moment, maar toen hij arriveerde had hij nog geen piste van dichtbij gezien.”

Rivaal Feyaerts

Feyaerts leerde heel snel. In puntenkoers, afvalling, scratch en individuele achtervolging eindigde hij tweede na Van Damme. In het omnium wordt hij één van de uitdagers van de Kruisemnaar. “Thor wordt een te duchten opponent, maar Matthias Bogaert ook”, ging Van Damme verder. “Want Matthias is in de sprint heel snel. In de tussenspurten ga ik voor hem zeker moeten opletten. En Kobe Van der Vurst is goed in duur. Ik ga moeten oppassen dat hij niet op kousenvoeten ontsnapt. Siebe Van Canneyt is in normale omstandigheden ook een concurrent, maar hij is ziek geworden. Ik hoop dat hij woensdag kan meedoen.”

Record Steggels

Dat omnium bestaat uit een scratch, temporonden, afvalling en puntenkoers. Maandag zette Thibaut Van Damme zowel de puntenkoers als de tijdrit over vijfhonderd meter (34.630) op zijn naam. Vorige vrijdag was hij de sterkste in zowel de afvalling, scratch als individuele achtervolging. In dat laatste nummer zette hij het Belgisch record van Gert Steegmans van januari 1996 gevoelig scherper. De jonge ‘Steggels’ reed toen in ‘t Kuipke 2.21.59. Van Damme haalde vrijdag in het VWEM 2.17.844: bijna vier volle seconden sneller.

“Dat record was een doel, ik wou over twee kilometer 2’20 rijden, maar daar dook ik een flink stuk onder”, glunderde Van Damme. “Jawel, ik heb de naam van Gert Steegmans op Wikipedia opgezocht. Hij heeft onder meer twee ritten in de Tour gewonnen. Het record over vijfhonderd meter ken ik ook: 34.11 op naam van wijlen Dimitri De Fauw. Volgens mij gaat dat record nooit gebroken worden.”

