Thibaut Van Damme ook in BK omnium te sterk voor de rest, goed voor z’n zesde Belgische pistetitel op rij

Nieuweling Thibaut Van Damme scoort in het Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx tijdens het BK piste een unieke zes op zes. Na titels in afvalling, scratch, achtervolging, puntenkoers en vijfhonderd meter mocht hij woensdag na het omnium z’n zesde driekleur aantrekken.

Dit omnium, een vierkamp, opent met een scratch. De zege in deze discipline ging naar Michiel Nijst die tijdens een aanvalspoging het gezelschap kreeg van Xander Bossaer en hem versloeg. Van Damme snelde naar de derde plaats en hield alle kansen gaaf. “Die twee aanvallers vond ik geen probleem”, vertelde de Kruisemnaar. “Zo’n omnium duurt lang en de afsluitende puntenkoers gaat over zestig ronden. In die scratch had ik bovendien het gevoel dat ik goeie benen had.”

Wat hij in de temporonden, de tweede discipline, meteen liet zien. Tot twee keer toe reed hij in dit nummer alleen voorop. “De eerste maal reed ik weg op een moment dat ik dit eigenlijk niet wou”, beweerde Van Damme. “Het plan was om later in de wedstrijd te versnellen. Ik pakte vijf punten en kreeg het gezelschap van Giel De Nul en Thor Feyaerts. Nadat Thor twee punten pakte en Giel eentje was het aan mij. Plots was ik weer alleen weg.”

Topcompetitie

Zodat Van Damme met veel overtuiging de temporonden won. Iets wat hij, met evenveel dominantie, overdeed in de afvalling. “In dat onderdeel hanteerde ik de tactiek die ik altijd gebruik: op kop rijden en controleren”, ging de pion van Avia-Rudyco verder. “In de afsluitende puntenkoers wou ik er nog eens alles uithalen. Behalve in de vijfde en voorlaatste tussenspurt deed ik in alle andere mee voor de punten. Na de vijfde sprint ging ik nog eens vol. Ook al voelde ik het melkzuur in de benen. Een winstronde kon ik niet meer pakken. Xander Bossaer kwam bij mij. Ik liet hem de tien punten van de eindsprint pakken want mijn eindzege stond toen al een tijdje vast.”

Hij haalde het voor Mathias Bogaert en Thor Feyaerts. Van Damme kan nog een zevende (vrijdag keirin), achtste (maandag sprint) en negende driekleur (ploegkoers op 28/1) veroveren. Daarna focust hij op het wegseizoen. Eindwinst in de Topcompetitie wordt een doel. “Ik denk dat Arthur Van den Boer, die via het veldrijden veel punten pakt, een stevige opponent wordt”, aldus Van Damme. “Tegen de klimkoersen in Herbeumont en Couvin hoop ik mijn klimmerscapaciteiten te verbeteren.”