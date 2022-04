Thibaut Van Damme na provinciale tijdrittitel: “BK in Gavere en rode trui Topcompetitie volgende doelen”

Avia-Rudyco was op de Oost-Vlaamse kampioenschappen tijdrijden in St-Lievens-Esse de meest succesvolle ploeg. Het Wase team sprokkelde een tiental medailles. Onder meer met eerstejaarsnieuweling Thibaut Van Damme die goud veroverde.

De Kruisemnaar was over 7,5 kilometer 31 seconden sneller dan Kobe Van der Vurst. Fons Laureys, ploegmaat van Van Damme, pakte brons en gaf 32 tellen toe. Grote verschillen over zo’n korte afstand!

“Deze tijdrit begon met een afdaling, met de wind in de rug”, opende Thibaut Van Damme zijn analyse. “De bochten waren vrij scherp en door de regen van donderdagochtend redelijk glad. Met de wind in de rug vond ik de eerste klim best te doen. De tweede klim was lastiger, daarna was het richting de finish knokken tegen de wind. Tijdens de opwarming had ik gevoeld dat mijn benen in orde waren. De tijdrit bevestigde dat. Dit doe ik ook wel graag.”

BK tijdrijden groot doel

Al een hele tijd zit Thibaut Van Damme met het Belgisch kampioenschap tegen de klok in zijn hoofd. Dat wordt op zondag 1 mei in Gavere betwist. Voor de Kruisemse eerstejaarsnieuweling bijna een thuiswedstrijd. “Dat nationaal kampioenschap is voor mij dit seizoen het grote doel”, benadrukte Van Damme. “Dat ik daar in de Oost-Vlaamse kampioenstrui zal kunnen starten schenkt mij nog meer motivatie. Het parcours heb ik al verkend. Ik vind het, in tegenstelling tot wat wordt verwacht, redelijk vlak. Ook veel meer een echt tijdritparcours dan hier in St-Lievens-Esse. Want hier was het toch vrij veel draaien en keren. Omdat Gavere voor mij vlakbij is zal ik de omloop de komende weken nog enkele keren verkennen.”

Beste jongere Topcompetitie

De pion van Avia-Rudyco heeft nog een ander doel. Hij hoopt de Topcompetitie voor nieuwelingen te kunnen afsluiten met de rode trui van beste eerstejaars. Op de piste sprokkelde hij deze winter al heel wat punten voor deze Topcompetitie. “Volgende week zondag trek ik naar Vezin, op de weg de eerste manche van de Topcompetitie”, ging Van Damme verder. “Van die rode jongerentrui maak ik eveneens een doel.”

In de tussenstand – na piste- en veldritseizoen werd een eerste ranking opgemaakt – staat Van Damme tweede op twee punten van Arthur Van Den Boer, Belgisch kampioen veldrijden.