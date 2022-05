Thibaut Van Damme grossiert in kampioenstruien: “En nu rode jongerentrui in Topcompetitie verdedigen”

De ene kampioenstrui is pas gewassen en gestreken of er ligt al een nieuwe in de wasmand! Een week nadat hij in Gavere Belgisch kampioen tijdrijden werd pakte eerstejaarsnieuweling Thibaut Van Damme in Iddergem de Oost-Vlaamse wegtitel.

De Kruisemnaar verovert de ene trui na de andere. Afgelopen winter pakte hij in het Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx al vier nationale pistetitels (puntenkoers, individuele achtervolging, sprint, ploegkoers). In de Topcompetitie draagt hij de rode leiderstrui van beste jongere. Hij kroonde zich in St-Lievens-Esse tot Oost-Vlaams kampioen tegen de klok en werd op 1 mei ook nationaal kampioen in deze discipline. Ook de provinciale wegtitel is sedert zondag van hem. Nochtans verliep de race niet helemaal vlekkeloos.

“Veel draaien en keren, heel wat smalle wegen ook”, begon Thibaut Van Damme het koersverhaal. “Blijkbaar stond de deur achteraan het peloton open want het peloton werd naarmate de wedstrijd vorderde steeds kleiner. Zodat het toch iets makkelijker werd om op te schuiven. Alleen kwam ik twee ronden van het einde ten val. In een bocht lagen wat steentjes. Enkele jongens kwamen net iets te veel aan hun rem. Als enige ging ik onderuit. Even was ik in paniek, maar toen ik merkte dat mijn fiets geen averij had opgelopen was ik gerustgesteld. Vrij snel heroverde ik mijn plaats in de groep.”

Sprint naar laatste bocht

De pion van Avia-Rudyco besefte dat hij als eerste de laatste rechte lijn moest opdraaien. Dus werd het in de slotronde een sprint richting de laatste bocht. “Want die bocht van negentig graden lag tweehonderd meter van de streep”, vertelde Van Damme. “Het was wat hectisch om als eerste aan die bocht te geraken, maar het lukte zodat ik mijn spurt snel kon lanceren. Naud De Clercq naderde nog, maar hij kon me niet meer remonteren.”

Zodat Thibaut Van Damme ook dit van zijn lijstje kan schrappen. Zondag trekt hij naar de Herman Vanspringel Diamond, de volgende Topcompetitieproef tussen Olen en Grobbendonk. Na bijna veertig kilometer in lijn moeten nog acht lokale ronden van vijf km worden afgehaspeld. “Ik probeer mijn rode leiderstrui te verdedigen”, blikte Van Damme vooruit. “Een week later rijd ik ook de Ronde van Vlaanderen, eveneens in de Topcompetitie.”