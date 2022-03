Thibaut Van Acker en Lierse kloppen leider Westerlo, zondag al nieuwe Kempense derby: “Eerste thuiszege sinds lang deed veel deugd”

Voetbal 1BLierse Kempenzonen klopte woensdagavond de buren van Westerlo met 1-0 en mag (even) de papieren titel ‘Ploeg van de Kempen’ claimen. “Het deed veel deugd dat we eindelijk nog eens de drie punten konden thuis houden”, zegt matchwinnaar Thibaut Van Acker. Zondag staan Lierse en Westerlo in het Kuipje al opnieuw tegenover mekaar.

Derbyzeges zijn de beste zeges. Vraag dat maar aan Lierse. Tegen leider Westerlo knokten de Pallieters zich naar een hard bevochten winst en daar genoot iedereen in het geel-zwarte kamp met volle teugen van. Het Lierse publiek, dat zich zondag na de 0-1 nederlaag tegen Moeskroen nog kritisch had getoond, stond woensdag te dansen op de banken.

Balbezit

“Het was lang geleden dat we voor eigen volk konden winnen. Eindelijk lukte het nog eens en natuurlijk deed dat deugd”, vertelt Lierses kapitein Thibaut Van Acker. “Het was het soort wedstrijd dat we op voorhand hadden verwacht, met veel Westels balbezit en een stevig Liers blok. Dat het balbezitpercentage 20-80 was? Het mocht zelfs 10-90 geweest zijn (grijnst). Ik vind dat wij het op onze manier toch prima hebben gedaan. We hebben weinig kansen weg gegeven en de twee keer dat Westerlo echt gevaarlijk was, stond onze keeper Jens Teunckens goed op te letten.”

Van Acker zelf besliste de Kempense derby. De 30-jarige middenvelder nam vlak voor rust met plezier een cadeautje van bezoekend doelman Jensen in ontvangst. “Jensen was ver uitgekomen bij een verre uittrap van Teunckens en speelde de bal dan in mijn voeten. Ik stond een beetje achter een Westelse verdediger en ik denk dat de keeper mij niet had zien staan. Ik heb dan maar zonder nadenken binnen getrapt”, beschrijft Van Acker zijn treffer.

Zo goed als gered

Lierse mag zich nu (minstens) vier dagen ‘Ploeg van de Kempen’ noemen. Zondag staat die eretitel terug op het spel, want dan gaan de mannen van trainer Tom Van Imschoot op bezoek in Westerlo. “Zondag is er weer een derby, dus moeten we onze borst opnieuw nat maken”, beseft Thibaut Van Acker. “Voor de supporters is winst in zo’n burenduel altijd mooi meegenomen. En dus willen we hen graag nogmaals plezieren.”

En oh ja, nog dit: door de winst van woensdag staat Lierse nu echt op een zucht van het behoud in 1B. Enkel als rode lantaarn Virton zijn vier resterende matchen wint en Lierse alles verliest, kan het nog misgaan.

Lierse Kempenzonen: Teunckens, Hendrickx, De Schrijver, Bitsindou, Gillekens, Poelmans (90+1’ Laes), S. Limbombe, Swinnen, Van Acker, Liongola (67’ De Schryver), Abdallah (76’ Naessens).

Westerlo: Jensen, Seydoux, Soumah (84’ Yameogo), Seigers, Mabea (84’ Vetokele), Fixelles (70’ Bernat), Van den Keybus, Van Eenoo, De Cuyper, Daci, Foster.

Doelpunten: 44’ Van Acker (1-0).