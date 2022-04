Thibaut Van Acker bekroond als speler van het seizoen bij Lierse: “Trofee voor heel het team”

Yannis Augustynen en Rupel Boom hebben lot niet meer in eigen handen na 0-0 tegen Francs Borains. Nieuwe overname op til? “Klein mirakel nodig”

Het was andermaal van moeten voor Rupel Boom, maar de Steenbakkers zijn er niet in geslaagd om afstand te nemen van Francs Borains. Dat het 0-0 bleef was vooral de verdienste van de twee doelmannen, want het spel ging goed op en neer met kansen aan beide kanten. Maar omdat Rupel Boom een zege nodig had om zijn lot in eigen handen te houden, moet het de komende weken zes op zes pakken én hopen dat Tienen of Francs Borains faalt. Vast staat in elk geval dat de groep van Steven De Groot dat mirakel zonder kapitein Yannis Augustynen moet realiseren.

17 april