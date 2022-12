Thibaut Tshienda-Baloji is nieuwste talent bij Bavi Vilvoorde: “Ik droom van een profcarrière bij een topclub”

Basketbal Top Division 2Na elf speeldagen staat Bavi Vilvoorde samen met Tongeren op een gedeelde derde plaats in Top Division 2. De ploeg doet het uitstekend in de eigen sporthal, maar op verplaatsing laat men soms nog eens een steekje vallen. Dat was op de laatste speeldag nog het geval op Namur-Belgrade. Op 14 januari hervat men de competitie met een verplaatsing naar Tongeren.

Sinds Bavi Vilvoorde heropstartte, focust de clubleiding op de doorstroming van eigen beloftevolle jeugdspelers. Met succes. Met Thibaut Tshienda-Baloji heeft de club alvast een nieuw potentieel goudhaantje in haar rangen lopen. Tshienda-Baloji is een 2m07 grote centerspeler/forward die atletisch is. Hij is een rasechte Vilvoordenaar. “Ik woon op tweehonderd meter van de sporthal en kan dus te voet naar de trainingen gaan. Als kind heb ik nog even voetbal gespeeld. Ik was doelman. Vrij snel werd duidelijk dat ik in doel niet veel potentieel had. Ik ben dan wel een Thibaut, maar geen Courtois (lacht). Als kind was ik ook niet echt groot. Tussen mijn twaalfde en mijn veertiende kreeg ik een echte groeischeut. Meteen werd het helemaal duidelijk dat basketbal mijn sport zou worden. Gezien de nabijheid was de keuze voor Bavi Vilvoorde een logisch vervolg.”

Dubbele licentie

Thibaut Tshienda-Baloji heeft alle troeven om het te maken: lengte, snelheid, sprongkracht, … Het hoeft dan ook niet te verbazen dat een aantal eersteklassers het jonge talent al in het vizier hebben. Momenteel komt hij met een dubbele licentie ook voor Brussels uit, al blijft Bavi wel de prioriteit. “Het is soms puzzelen om de trainingen te combineren. Bij Brussels kan ik ervaring opdoen, in Vilvoorde krijg ik speelminuten. Bij Bavi kom ik trouwens ook nog bij de U21 uit. Of dat niet te veel van het goede is? Neen, het voelt allemaal goed aan. Momenteel bekleden we met Bavi de derde plaats in de rangschikking. We moeten blijven mikken op de tweede plaats (Nijvel heeft drie winstmatchen meer, red.).”

Ambitieuze doelen

Wanneer Thibaut Tshienda-Baloji gevraagd wordt wat zijn doelen zijn, lijkt zijn antwoord op het eerste zicht zeer ambitieus te zijn. Toch staat de Vilvoordenaar met beide voeten op de grond en is hij zeer realistisch. “Ik droom van een profcarrière bij een topclub. In een grote Europese competitie of in Amerika. Ik besef dat die weg lang en moeilijk is. Laat mij eerst proberen om in de BNXT League een vaste waarde te worden. Dat lijkt me op korte termijn al een mooie uitdaging.”