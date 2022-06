Thibaut Ponsaerts start zaterdag in Dwars door het Hageland: “Het wordt een echt debuut”

Dwars door het Hageland wordt voor Thibaut Ponsaerts in meerdere opzichten een primeur. “Nooit eerder stond ik daar aan de start, maar er is meer. In het verleden heb ik nog nooit een offroad-race betwist zoals Tro Bro Leon, de Antwerp Port Epic of Parijs-Tours. Het wordt dus een echt debuut, waar ik wel naar uitkijk. Een paar weken geleden heb ik het parcours al eens verkend, deze week werd dat nog eens overgedaan. Het is bovendien een koers in de eigen regio.”

Goede vorm

Thibaut Ponsaerts mag met gewettigde ambities naar het Hageland afreizen. De laatste weken stapelt hij de ereplaatsen op. Deze winter liep ik corona op en was het even zoeken naar de goede vorm. Mijn derde plaats op het PK in Wemmel was een keerpunt. Sindsdien gingen de prestaties enkel in stijgende lijn. In de Ardennen Challenge haalde ik twee keer het podium. In de eindafrekening van de Ardense Triptiek werd ik vijfde. Elke dag zat ik daar in de eerste groep. Die regelmaat werd beloond. Misschien zat er zelfs nog wat meer in, maar ik vond het te gevaarlijk om te sprinten en wou geen onnodige risico’s nemen.”

“In de Trofee Maarten Wynants en de GP Vermarc haalde ik tussen de profs vlot de top twintig. Als mannetje van zestig kilogram moest ik op een parcours dat voor mij atypisch was, mijn mannetje staan. Zondag eindigde ik in de Brussels Cycling Classic in de eerste groep met alle favorieten. Op zich was het zonde dat er acht renners mochten wegrijden, maar de ploeg had gelukkig Thimo Willems mee. Het zijn allemaal resultaten die motiveren. Na Dwars door het Hageland volgt voor mij de Ronde van België. Ik krijg de kans om me vijf dagen in de kijker te rijden, al wordt dat gezien het sterke deelnemersveld zeer lastig. Vooral naar de rit in de Ardennen kijk ik echt uit.”

