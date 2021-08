Thibaut Peyre zit met zijn hoofd weer bij Malinwa: “Dit was een speciale match”

voetbal eerste klasse ADe transferperikelen zijn verleden tijd. Thibaut Peyre (28) speelde zondagavond 90 minuten voor KV Mechelen, een teken dat de club nog in hem gelooft. “Dit was een speciale wedstrijd", aldus de verdediger.

Thibaut Peyre kent een aparte competitiestart. In de eerste drie wedstrijden van het seizoen moest hij plaatsnemen op de tribune. Hij kreeg in de voorbereiding af te rekenen met een blessure en moest Vinicius Souza en Sheldon Bateau voor zich dulden in de pikorde. Peyre en zijn entourage zochten naar een oplossing in de Ligue 1, maar nu ziet de wereld er echter helemaal anders uit. In Gent viel hij in, tegen Union speelde hij heel de match.

“Ik heb niet zoveel zin meer om te praten over mijn situatie van de voorbije weken. Dit was een speciale match voor mij. Eindelijk nog eens aan de aftrap staan, en dan nog tegen mijn ex-club Union. Ik ben blij dat we gewonnen hebben."

KV Mechelen versloeg de Brusselaars met 3-1 na goals van Cuypers, Shved en Storm. “We begonnen zeer slecht met een tegendoelpunt na amper één minuut. Dat was een opdoffer, het was niet makkelijk om daar zomaar van te herstellen”, aldus Peyre. “Maar we hebben een fantastische mentaliteit getoond. Voetbaltechnisch was het lang niet perfect, dat beseffen we. Dit was een zege op basis van onze mentaliteit. Zowel Union als wij hebben hebben kansen gehad, maar het publiek maakte uiteindelijk het verschil. Zij stuwden ons vooruit. Het was indrukwekkend. Na onze slechte competitiestart zijn dit drie belangrijke punten."

Scorende Storm: “Dit doet deugd”

Het was Nikola Storm die de boeken dicht deed met zijn eerste treffer van het seizoen. “We hebben het vijf à tien minuten moeilijk gehad, maar konden snel gelijk maken. De wil om te winnen was heel groot”, vertelt de flankaanvaller. “De ontlading was groot bij mijn goal. Dit doet deugd, ook voor mezelf, want de vorige matchen waren wat moeilijker voor mij. Of er veel druk zat op deze match? We zijn nog vroeg in het seizoen en leggen onszelf niet te veel druk op. We weten dat we goed kunnen voetballen. Van Paniek was er nooit sprake."

