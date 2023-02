Thibaut Goeteyn en FC Latem alleen leider na 1-0-zege en zesde clean sheet op rij: “Nieuwe gameplan loont”

In tegenstelling tot de 0-4-overwinning in de heenmatch walste FC Latem zaterdagavond niet over VSV Gent heen. Een doelpunt van Bekim Hykaj rond het kwartier volstond voor de zege. “Het was geen supermatch”, vond rechtsachter Thibaut Goeteyn.

“In de eerste helft probeerden we het spel te maken en creëerden we een paar kansen waaruit ook de 1-0 viel. Daardoor konden we wat rustiger voetballen. Na de pauze was het moeilijker en kwamen er langs beide kanten niet veel kansen. Als verdediging stonden we opnieuw goed. VSV kon ons niet echt bedreigen en wij hielden vrij eenvoudig de 1-0-voorsprong vast.”

Tweede mooie reeks

Samen met zijn maats slaagde Goeteyn er voor de zesde wedstrijd op rij in de nul te houden. De laatste tegengoal viel begin december tijdens de 3-2-nederlaag tegen Merendree. “Het is inderdaad frappant”, lacht de verdediger. In het begin van het seizoen scoorden we heel veel, maar slikten we ook regelmatig een tegendoelpunt. Nu is het helemaal anders.”

“Net voor de winterstop pakten we vier op twaalf. Daardoor koos de technische staf voor een ander gameplan om op die manier vanuit de organisatie punten te pakken en dat loont. Daar komt ook nog bij dat we na een half seizoen als verdediging op elkaar zijn ingespeeld. Na de tien opeenvolgende overwinningen is dit nu het tweede mooie reeksje dat we neerzetten. Dit is een mooi seizoen aan het worden. Nu willen we nog de kers op de taart.”

Goeie zaak

Door de onderlinge puntendeling van de titelconcurrenten staat FC Latem opnieuw alleen aan de leiding. Het heeft twee punten voorsprong op Sint-Laureins en drie op FCD. “We hebben een goeie zaak gedaan, want ook Merendree en Lembeke lieten punten liggen.”

“De top vijf zal hier en daar nog veranderen en het zal spannend blijven tot het einde, maar nu we op deze positie staan moeten we voluit voor de titel gaan. Een kans om kampioen te spelen mogen we niet laten liggen. Ik denk dat we met deze kern ook in eerste provinciale ons mannetje kunnen staan.”

Transfers en contractverlengingen

Goeteyn tekende onlangs een nieuw contract en begint komende zomer aan zijn zevende seizoen op Latem. Naast de rechtsachter blijven ook Mathies Gijsels, Andreas Rijckaert, Batist Van den Meersschaut, Hichem Chaoula, Geoffrey Ryckaert, Thiemen Hoste, Laurens Desmaele, Kevin Kesteloot, Frederick Van Cauwenberghe, Staf Dhossche, Robbe Delpiedsente, Nathan Fonck, Timo Roels, Bekim Hykaj en Giles Deceuninck bij de club, samen met T1 Christophe Van Heyste en assistent Bart D’herde.

Ian De Bruyne (KFC Merelbeke) en Gwaeron Verstichelen (KSV Oudenaarde) zijn de inkomende transfers, terwijl Tim Verougstraete (KSK Maldegem), Simon Dossche (FC Sleidinge), Kevin Fiers (Standaard Muide), Bram Vlerick (KVV Sint-Denijs) en Cédric Demonty Vercruysse (Zeveren Sp.) de club verlaten.