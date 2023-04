Thibault Vlietinck (OHL): “Nog driemaal voluit gaan voor onze fans”

OHL-KV Mechelen van zaterdagnamiddag zou je een eindeseizoenmatch kunnen noemen. De Leuvenaars zijn, tenzij een heus voetbalmirakel, uitgeteld voor play-off 2, de Mechelaars focussen op de bekerfinale eind deze maand tegen Antwerp.

“Mislukt seizoen”

“Ik kan me niet inbeelden dat de spelers dat zo zien”, zegt Marc Brys. “Trouwens, deze week werd héél scherp getraind. De wil om nog iets goed te maken aan het einde van dit mislukte seizoen is zeker aanwezig. Want dat was het wel, een mislukt seizoen. Zo zie ik het toch. Ik ben niet naar OHL gekomen om driemaal naast de play-offs te grijpen. Het is duidelijk dat wij onszelf al te dikwijls in de eigen voet schoten door niet efficiënt te zijn in meerdere wedstrijden waarin wij de punten lieten liggen, ook al was ons spelniveau meestal oké tot goed.”

Spits Mario Gonzalez viel in Genk opnieuw uit, nu met een scheurtje in de kuit. Het is van speeldag 20 geleden dat de Spanjaard nog scoorde. Hij staat dus al elf wedstrijden ‘droog’. Omdat ook Nachon Nsingi nog steeds out is, wordt het weer improviseren voor Brys. Opoku dan maar, ook al kon de huurling van Leicester in de speelminuten die hij kreeg nog niet overtuigen? Tamari als diepe spits?

Allrounder Vlietinck

Of kiest Brys voor allrounder Thibault Vlietinck (25)? De West-Vlaming tekende in juli van vorig jaar een contract dat hem tot juni 2026 aan OHL bindt. “Ik heb dit seizoen niet zo veel speelminuten gekregen, maar speelde al op alle posities in het team, behalve als centrale verdediger”, grijnst hij. In competitieverband stond Vlietinck slechts één keer in de basis. Dertien keer viel hij in. In totaal stond hij maar 285 minuten op het veld, omgerekend is dat nauwelijks iets meer dan drie volledige wedstrijden.

“Natuurlijk ben ik ontgoocheld dat ik niet meer speelkansen kreeg, maar ik respecteer de keuzes van de trainer. Ik hoop wel het seizoen positief te kunnen afsluiten en samen met mijn ploegmaats de fans nog te verwennen. En ik hoop de komende drie seizoenen belangrijker te zijn voor de ploeg.”

Studies

In zijn vrije tijd wijdt Thibault Vlietinck zich aan zijn studies. Hij volgt de richting Toegepaste Economische Wetenschappen aan de Gentse universiteit. “Ik woon geen cursussen meer bij, maar opteer voor thuisstudie. Op een tempo dat te combineren is met de trainingen en de wedstrijden met OHL. Mijn bachelor-diploma ligt in het verschiet, in mei en juni zijn er examens. Met die studie blijf ik zinnig bezig in mijn vrije uren, en mogelijk komt een universitair diploma mij na mijn carrière nog van pas, eventueel in de bank van de vader van mijn vriendin.”

“Mijn ouders stonden er op dat ik naast het voetballen ook nog ‘iets’ zou studeren. Had ik geen voetballer geweest, ik zou eerder voor kine of geneeskunde geopteerd hebben. Maar omdat TEW meer om theorie gaat en je het dus kan leren zonder op de lessen aanwezig te moeten zijn, koos ik daarvoor. En nu vind ik het een leuke, interessante studie.”

Lees ook: meer voetbal Jupiler Pro League