Thibault Vlietinck (OHL): “In Waregem de kater van Stayen doorspoelen”

Donderdagavond gaat OHL, 3 op 12 uit zijn jongste vier matchen, op bezoek naar Zulte-Waregem, dat met 12 op 12 pronkt en dat bij winst zowaar over de Leuvenaars springt in de rangschikking. ”Dat mogen wij niet laten gebeuren”, zegt Club Brugge-huurling Thomas Vlietinck (23).

Marc Brys heeft selectieproblemen voor het duel op het drassige, modderige Waregemse speelveld. Een heel andere ondergrond dan het kunstgras van Stayen, vorige zondag. Ngawa, de voorbije weken de sterkhouder van de Leuvense defensie, is geschorst na zijn rode kaart zondag. “Ik begrijp die uitsluiting nog steeds niet”, sakkert de coach. “Pierre voerde een perfecte verdedigende actie uit. Hij spurtte sneller op de bal dan Suzuki, speelde en blokkeerde de bal met links en raakte zijn tegenstander niet. Het was de Japanner die over de bal en over het been van Ngawa ging.”

Hoe dan ook, Ngawa is geschorst. Kotysch is de evidente vervanger, maar de Duitser sukkelt met een blessure. Pas na een laatste test donderdagochtend zal blijken of hij alsnog speelklaar raakt. Nieuwkomer Benkovic dan maar? “Ik twijfel”, zegt Brys. “Hij heeft wel ervaring, maar staat nog niet scherp genoeg, hij komt nog wedstrijdritme te kort.” Als Kotysch niet speelklaar geraakt, kiest Brys dus allicht voor de jonge Toon Raemaekers die dit seizoen toch al zesmaal aan de aftrap kwam en het doorgaans goed deed.

Wat met Schrijvers?

Dinsdag zag het er naar uit dat ook David Hubert zou moeten afhaken. Hij voelde zich ziekjes – geen corona, de hele spelersgroep, staf en begeleiders testten maandag negatief – maar de middenvelder geraakt toch speelklaar. Net als Siebe Schrijvers, die in Sint-Truiden een half uur mocht meespelen en zich meteen liet gelden. “Met hem erbij heb ik achter Thomas Henry nu vier slimme en vaardige offensieve spelers”, zegt Marc Brys, die doelt op Mercier, Sowah, Maertens en nu dus ook Schrijvers. “Siebe brengt techniek, snelheid en beweging. Ik moet nog eens nadenken waar ik hem het best kan inpassen, want wij spelen vrijwel nooit met een schaduwspits of een echte tien, zijn beste positie. En met die drukke kalender is er nauwelijks tijd om ons spelsysteem bij te sturen.”

Vlietinck - De Norre certitudes

Zekerheden in de defensie zijn Casper De Norre op links en, sinds kort, Thibault Vlietinck op rechts . “Ik had aanpassingsproblemen, vooral omdat ik door een aanslepende voetblessure niet voluit kon gaan”, zegt Vlietinck, die de jongste vijf wedstrijden telkens startte. “In Moeskroen vooraan links, daarna als rechtsback die ook mee in de aanval mag of moet”, zegt hij. “Maakt me niets uit. Ik geef altijd het uiterste van mezelf, in dienst van de ploeg. Die nederlaag in Sint-Truiden woog zwaar op onze maag. Wij zijn supergemotiveerd om die kater in Waregem in moeilijke omstandigheden en tegen een ploeg door te spoelen.”