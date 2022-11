Thibault Vlietinck na bekerkwalificatie OHL: “Blij dat ik speelkans kon grijpen”

“Altijd verraderlijk, een bekermatch op verplaatsing bij een ploeg die in een lagere reeks uitkomt”, zegt Marc Brys. “Voor die jongens en hun fans is dat dé wedstrijd van het jaar. Zij hadden niets te verliezen, wij alles. Maar wij waren van meet af dominant, scoorden vrij vroeg en hadden de match negentig minuten in handen. Dat we wonnen en zeker ook de manier waarop wij dat deden – met goede aanvalsacties en vijf mooie goals - was, zeker na het weinige puntengewin de vorige vijf wedstrijden, belangrijk in functie van wat ons nog wacht, zaterdag thuis tegen Seraing en later in de competitie.”

Géén nachttraining

“De impact van die zege en van onze goede prestatie was naar de groep toe enorm. Het deed iedereen veel deugd. We hebben duidelijk vertrouwen getankt”, aldus Marc Brys. “De sfeer zat er weer helemaal in na de match. Het leek precies carnaval. (lacht) Voor we dinsdagavond de bus terug naar Leuven namen, vroeg ik de spelers om hoe laat ze vandaag (woensdag, red.) wilden trainen. Om 10 of 11 uur of om 14 uur? Of waarom niet gewoon als we na de busrit weer in het trainingscentrum in Oud-Heverlee zouden toekomen. Goed, dat was dan wel na middernacht, maar dan zit je toch nog vol adrenaline en dan kan je toch nog niet meteen de slaap vatten. En dan waren de spelers vandaag vrij geweest. Het scheelde niet veel of dat voorstel om die nachtelijke training te houden werd aanvaard. (lacht) Uiteindelijk werd dan toch geopteerd voor woensdagochtend elf uur.”

Scherpe Vlietinck

In de loop van de tweede helft, bij een 0-3-stand, voerde Marc Brys nog vier wissels door. Ngawa, Keita, Holzhauser en Nsingi vervingen Patris, De Norre, Maertens en Gonzalez. Kwestie van de ‘vaste waarden’ wat te sparen voor de belangrijke competitiematch van vrijdag tegen Seraing, en andere jongens een speelkans te gunnen.

Aan de rust was Thibault Vlietinck al Thorsteinsson komen vervangen. Als offensieve linkerflankspeler. “Thibault pakte meteen uit met enkele raids, forceerde een owngoal van een thuisverdediger en legde na een mooie en onbaatzuchtige assist van Tamari – die zelf had kunnen scoren – de 0-5-eindcijfers vast”, zegt Brys.

De definitief van Club Brugge overgenomen 25-jarige polyvalente middenvelder, die in de voorbije vijftien competitieduels bij vier invalbeurten in totaal slechts 88 minuten speelde, mag terugblikken op een uitstekende prestatie.

“De coach wees ons er op dat er in de rug van de defensie veel ruimte lag, en droeg me op veel loopacties op te zetten. Soms moet ik dan wel opletten dat ik daar niet in overdrijf en niet te dikwijls gà”, lacht Vlietinck. “Ik voel me weer helemaal goed op het veld. Ik geef me ook altijd voor de volle honderd procent op training. En als ik dan een speelkans krijg, zoals vandaag, moet ik die grijpen. Ik denk wel dat ik daar in geslaagd ben. Ik hoop dat er voor mij nog nieuwe kansen zullen komen en dat ik me ook dan kan bewijzen.”

