Thibault Vanderhaegen van Belgian Lions naar Leuven Bears: “Switch tussen beide ploegen is niet moeilijk”

Basketbal BNXT-LeagueDe voorbije dagen was Thibault Vanderhaegen met de nationale ploeg aan de slag tegen Groot-Brittannië en Turkije. Sinds dinsdag traint hij opnieuw met Leuven Bears mee. De Bears beginnen zaterdag aan het tweede luik van de BNXT-League. In de eigen Sportoase mag men de Elite Silver openen met een wedstrijd tegen Yoast United.

Hoe heeft Thibault Vanderhaegen de voorbije dagen bij de nationale ploeg ervaren? “De resultaten waren wisselend, maar de ervaring op zich was opnieuw positief. Werken met de Lions blijft iets om naar uit te kijken. Het is een toffe groep die ook nog eens verjongd werd. Mannen als Pintelon, Ledegen of De Ridder staken hun neus aan het venster. Dat is een positief gegeven. Mensen vragen soms of het niet raar aanvoelt om bij de nationale ploeg te werken onder een coach die in de competitie je tegenstander is. Geenszins. Dario Gjergja is altijd zeer positief ingesteld naar zijn spelers toe.”

“Tegen Groot-Brittannië werd het een gemakkelijke overwinning. Het was jammer dat ik snel in foutenlast kwam, waardoor ik wat speelminuten kwijtraakte. Tegen Turkije werd er dan weer met een duidelijk verschil verloren. De Turken waren echt goed, maar we moeten ook naar onszelf kijken. Defensief schoten we te kort. Dat is een aandachtspunt.”

Elite Silver

Zaterdag begint Leuven aan de Elite Silver. In deze fase van de BNXT-League neemt de ploeg het enkel op tegen Nederlandse teams. Yoast United komt als eerste over de vloer. Thibault Vanderhaegen is er klaar voor. “De switch tussen beide ploegen is niet moeilijk. Ik weet perfect wat coach Casteels van mij bij de Bears verwacht. Vermits ik twee jaar in Nederland heb gespeeld bij Den Helder, ken ik de Nederlandse teams goed. Enkel Yoast United is een nieuwe ploeg in eerste nationale.”

“Die twee seizoenen bij Den Helder zijn een goede ervaring geweest. Uiteraard kijk ik ernaar uit om mijn ex-club te mogen bekampen. Onze ambitie voor de komende twee maanden is duidelijk: Leuven Bears moet gewoon proberen om alle matchen te winnen. In de reguliere Belgische competitie werden we zesde. We mogen de ambitie hebben om hoog te mikken.”

