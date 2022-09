Thibault Vanderhaegen mist competitiestart bij Leuven Bears: “Dubbele breuk is streep door de rekening”

Coach Eddy Casteels zucht en dat wil wat zeggen. De onverwachte blessure van Thibault Vanderhaegen is een domper op de goede voorbereiding. “Thibault ontwikkelt zich bij ons tot een zeer waardevolle speler. Het feit dat hij deze zomer werd opgeroepen voor de nationale ploeg, is geen toeval. Zijn afwezigheid zullen we als ploeg moeten opvangen. Uiteraard betekent dit wel dat we een speler minder in de rotatie hebben. Jammer, zeer jammer.”

Spijtig ongeval

Thibault Vanderhaegen doet zijn verhaal. “Op training wou ik voor een dunk gaan. Daarbij maakte ik contact met een ploegmakker. Plots belandde ik op mijn rug. In een reflex zette ik mijn hand om de val te breken. Vanaf het eerste moment voelde ik aan dat er iets verkeerd was. Enkele jaren geleden liep ik immers al eens een breuk van de linkerpols op. Onderzoek in het ziekenhuis leerde me inderdaad dat het om een dubbele breuk ging. Ik werd intussen al in Gasthuisberg geopereerd. Momenteel draag ik nog een brace als bescherming. De hand is nog behoorlijk gezwollen, al neemt de zwelling wel af. Twee pijnstillers per dag zijn nodig om de pijn te onderdrukken. Het mag duidelijk zijn dat die dubbele breuk een lelijke streep door de rekening is.”

Lange revalidatie

Hoe moet het nu verder met Thibault Vanderhaegen. “Er werd mij gezegd dat het herstel drie tot vier maanden zal duren. Zelf zeg ik daar niets over, ik bekijk het. De blessure moet helemaal helen, want het gaat om mijn shothand (Basketbalspelers hebben bij hun shot een polsslag nodig, red.). De beweeglijkheid moet helemaal terugkomen. De dokter verzekerde me dat dit geen probleem mag zijn gezien mijn jonge leeftijd. Er werd min of meer een stappenplan uitgetekend. De komende twee tot drie weken blijf ik die brace dragen. Daarna mag ik beginnen met mobiliteitsoefeningen. In een latere fase volgen dan krachtoefeningen. Of het tijdstip slechter kon vallen? Ik begrijp wat je bedoelt. Dezelfde blessure in februari was veel erger geweest, maar het is een schrale troost.”