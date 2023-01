Thibault Vanderhaegen met Leuven Bears tegen Okapi: “Conditioneel sta ik op punt, het shotgevoel moet verder groeien”

Basketbal BNXT-LeagueNa een korte winterbreak hervat Leuven Bears zaterdagavond de competitie met een thuiswedstrijd tegen Okapi Aalst. Na de nederlaag tegen Brussels is de kans dat de Bears de Elite Gold halen, zeer klein geworden. Winnen tegen Okapi is een absolute must om het kleine waterkansje gaaf te houden.

In de Sportoase kan me zich vastklampen aan één lichtpunt: Thibault Vanderhaegen (24) is opnieuw helemaal fit, nadat hij tijdens de voorbereiding een polsbreuk opliep. “Op training belandde ik bij het dunken op een voet van een ploegmaat en kwam slecht neer. Een operatie volgde. Acht vijzen werden ingeplant. Die blijven. Eén week heb ik absoluut niets gedaan. Nadien mocht ik cardio beginnen trainen. Begin november was er een controle. Daar achtte de dokter het mogelijk om een maand later opnieuw in competitie uit te komen. Na drie maanden hard werken mocht ik voor de winterstop al enkele keren voorzichtig opdraven.”

Verder groeien

In welke mate kan Thibault Vanderhaegen al mee zijn stempel drukken op het gebeuren? “Op 4 november heb ik de basketbaltraining zelf hervat. Bij momenten was dat afzien. Mijn eerste shotpoging ging een meter naast (lacht). Hoewel alles medisch in orde was, voelde ik pijn. Ook bij het dribbelen bijvoorbeeld. Vandaag de dag voel ik soms nog altijd ‘iets’, maar ik heb heel veel progressie geboekt. Conditioneel sta ik op punt, het shotgevoel moet de komende weken gewoon verder groeien. Tegen Antwerp Giants stond ik al vijfentwintig minuten op het terrein.”

Elite Gold?

Leuven Bears won voor Nieuwjaar vier van de tien gespeelde wedstrijd en staat daarmee momenteel pas op de achtste plaats in de BNXT League. In welke mate gelooft men in de Sportoase nog in de kwalificatie voor de Elite Gold? Thibault Vanderhaegen blijft optimistisch. “Als sporter moet ik positief antwoorden, al besef ik dat we voor een zware klus staan. Op Wouter Willems na is onze kern opnieuw compleet. Dat is een positief gegeven. We moeten aan een inhaalbeweging beginnen, maar de marge met de andere concurrenten blijft nog altijd beperkt. Winst tegen Okapi wordt inderdaad wel heel belangrijk.”