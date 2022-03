Thibault Vanderhaegen met Leuven Bears tegen Landstede Hammers: “Contractverlenging was een logische keuze”

Basketbal BNXT LeagueLeuven Bears blijft het uitstekend doen bij de Elite Gold van de BNXT League. Woensdag werd er overtuigend gewonnen tegen de Nederlandse topclub Den Bosch. Toch kan men niet lang nagenieten van de ruime zege met 20 punten verschil, want zaterdag wacht al opnieuw een opdracht. Dan komt Landstede Hammers over de vloer in de Sportoase. In de marge van de twee wedstrijden viel er toch wel belangrijke nieuws te noteren.

Thibault Vanderhaegen (24) is aan een goed seizoen bezig. De voorbije weken kreeg hij meermaals – terecht – een pluim van coach Eddy Casteels op de persconferenties. Die positieve evolutie mondde deze week uit in een contractverlenging. De speler is daar zichtbaar bij mee. “Ik had in feite nog een doorlopend contract voor één seizoen. Op vraag van de club werd dat opengebroken. Vermits CSKA Moskou geen optie meer is (lacht), heb ik met plezier voor twee jaar bijgetekend. De contractverlenging was een logische keuze, want ik voel me goed in mijn vel in het Leuvense.”

Groeimarge

In twee jaar tijd onderging Vanderhaegen inderdaad een hele gedaantewisseling. “Mijn spel is vooral dit seizoen in een stroomversnelling geraakt. Het hele seizoen maakte ik vorderingen, maar vooral na Nieuwjaar ging het snel. Ik voel meer vertrouwen en heb ook meer vertrouwen. In het verleden ging ik na twee, drie gemiste shots vaak zitten kniezen. Nu neem ik een vierde shot. Ik weet ook dat ik me kan focussen op het defensieve werk, als het offensief even niet meezit.”

Elite Gold

Ook in de tweede fase van de BNXT League (tegen Nederlandse clubs) blijft Leuven Bears het uitstekend doen. Vanderhaegen bevestigt. “We hebben ons spel gevonden. Enkel op Leiden ging het fout na de rust. Toen kenden we een ineenstorting. Tegen Den Bosch was het dan weer uitstekend. Ik vond het samen met de duels tegen Antwerps Giants één van onze beste matchen in deze campagne. Het feit dat we na één quarter al zeven scorers hadden, is meer dan een vingerwijziging.”

“Zaterdag ontvangen we Landstede Hammers. Spelers als Depagter (forward), Van Oostrum (guard) of Dahlman (center) ken ik nog van mijn periode, toen ik zelf in Nederland actief was. Zij hebben kwaliteiten. Gezien het thuisvoordeel moeten we toch kunnen doorgaan op ons elan.”

