Thibault Vanderhaegen (Leuven Bears) debuteert bij Belgian Lions: “Geweldige ervaring smaakt naar meer”

De klucht van Nis

Na de verwachte winst tegen Slowakije volgde een loodzware verplaatsing naar Servië. Winnen in Nis leek vooraf een utopie, maar het draaide anders uit. Thibault Vanderhaegen is fier. “Het werden bewogen dagen, een geweldige ervaring die naar meer smaakt. Elektriciteitsproblemen zorgden ervoor dat het duel al na twee minuten werd gestaakt. De regels van de FIBA schrijven voor dat de thuisploeg vijfenveertig minuten de tijd heeft om zaken in orde te brengen. Dat gebeurde niet. Een forfaitnederlaag leek het logische gevolg, maar blijkbaar heeft Servië grote invloed bij de FIBA. Enkele tafelofficials beslisten dat de wedstrijd daags nadien verdergezet zou worden. Een echte domper was het niet, maar verschillende spelers hadden hun vakantie al vastgelegd. Enerzijds was er ongeloof, maar anderzijds gaf het voorval ook energie. In de tweede helft keken we in Servië tegen een achterstand van meer dan tien punten aan. Toen vreesde ik even voor de zaak. Ik heb echter geleerd dat opgeven niet in mijn woordenboek past. Toen in de slotfase de winnende korf door het net ging, was de ontlading groot. De Lions hadden gestunt.”