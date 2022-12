Thibault Trioen (SKV Zwevezele): “Lastige week afgesloten met een zege”

De in Zarren wonende Thibault Trioen, die werkt voor een koerierdienst, is aan zijn tweede seizoen bij SKV Zwevezele toe. “Ik ben spits en speelde bij de jeugd van KV Kortrijk”, legt Thibault Trioen, al goed voor tien seizoenstreffers, uit. “Na passages bij SK Oostnieuwkerke en SV Diksmuide verdedig ik nu de kleuren van SKV Zwevezele. Deze week was bijzonder zwaar voor ons team, want de vader van speler Arne Dereere overleed vorige week. Iedereen was enorm aangeslagen. Na de begrafenis zaterdag wilden we ‘s avonds absoluut die drie punten binnenrijven. Een lastige week werd afgesloten met een zege.”

Tweede periode

“Tegen FC Heist kwamen we vroeg op voorsprong. Ik bracht mijn team al na zeven minuten op voorsprong en halverwege de eerste periode scoorde Yarne Callens de 2-0. Kort na de hervatting zette Nathan Lagrou de 3-0-eindstand op het bord. De match was dus vroegtijdig beslist en onze tegenstander kwam nooit in het verhaal voor. Drie extra punten zodat we in de stand toch een vaste plaats in die subtop bekleden.

De verschillen met leider VC Ardooie en SV Bredene zijn al aanzienlijk, maar naar die stand hoeven we niet meteen te kijken. We bekijken alles van match naar match toe. Uiteraard hebben we ook ons oog laten vallen op die tweede periode. Dat tweede schuifje waren we goed begonnen met zeges tegen achtereenvolgens FC Lichtervelde en FC Lissewege, maar dan kwam er de afknapper tegen WS Houthulst. We stonden in dit rechtstreekse duel 2-0 voor, maar gaven die bonus nog uit handen. We bleven na een 2-3-nederlaag met lege handen en vooral super ontgoocheld achter. Die verliesbeurt mocht niet blijven nazinderen zodat een thuisoverwinning tegen FC Heist geen overbodige luxe was.”

“In elk geval moeten we nu proberen het jaar goed af te ronden en met een uitmatch op SK Snaaskerke en een thuiswedstrijd tegen Club Roeselare mikken we stiekem op een negen op negen om de voeling met de top niet te verliezen.”

Lees ook: meer provinciaal voetbal