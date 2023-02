Thibault De Vlieger met FC Lebbeke tegen Lyra-Lierse Berlaar: “Ploegen onderaan pakken allemaal punten; wij gelukkig ook”

Thibault De Vlieger (22) kan Lyra-Lierse Berlaar goed inschatten. “De Pallieters staan slechts op de zevende plaats, maar ze staan onder hun waarde geklasseerd. Ze hebben in elk geval de ambitie om via de eindronde nog iets te forceren. Er lopen wel wat namen rond. Bij hen verloren we met 1-0. Toch speelden we zeker geen slechte match. In de slotfase werd een foutje afgestraft. Lyra-Lierse is een ploeg die wil voetballen en ook laat voetballen. Er zal dus wellicht wat ruimte komen en dat maakt het leuk.”

Vertrouwen

Vorig weekend ging FC Lebbeke met 2-3 winnen in Londerzeel. Opmerkelijk gegeven: de ploeg pakt meer punten buitenshuis dan thuis (9 uit, 12 thuis). Stress? Thibault De Vlieger ontkent. “Ik denk het niet. Het heeft volgens mij ook weinig te maken met al dan niet het spel moeten maken. Ik denk dat we eerder naar de kalender moeten kijken. We wonnen op Londerzeel, City Pirates en Pepingen-Halle. Dat zijn allemaal ploegen uit de rechterkolom. Thuis kregen we tot nu toe sterkere tegenstanders over de vloer. De winst in Londerzeel was wel zeer nuttig. De ploegen onderaan pakken punten; wij gelukkig ook. In Londerzeel hebben we het onszelf nog lastig gemaakt. We kwamen 0-3 voor en waren te gerust op een goede afloop. De concentratie verslapte, maar finaal haalden we het toch met 2-3.”