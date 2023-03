Thibault De Vlieger is met FC Lebbeke aan sterke reeks bezig: “We gaan voor zevende match op rij zonder nederlaag”

Voetbal Tweede nationale BZondagnamiddag neemt FC Lebbeke het in tweede nationale B op tegen de beloften van KV Mechelen. Bij winst mag er hoger gekeken worden dan de huidige dertiende plaats in de rangschikking. De verwachtingen zijn hooggespannen, want de Lebbekenaren verloren niet meer sinds 21 januari.

Langzaam maar zeker is FC Lebbeke zich uit de degradatiezone aan het werken. Thibault De Vlieger ziet ook dat zijn ploeg het goed doet. “Onze laatste nederlaag dateert van 21 januari, toen we op eigen veld verloren tegen Bocholt (er was wel een noodgedwongen forfait tegen Lyra-Lierse, red.). Wie anderhalve maand ongeslagen blijft, doet uiteraard gouden zaken. We gaan tegen KV Mechelen voor een zevende match zonder nederlaag.”

Fraai doelpunt

Elk punt telt, maar tegen Pepingen-Halle waren de drie punten toch wel heel bijzonder. Het kan een kantelpunt geweest zijn voor FC Lebbeke. Thibault De Vlieger scoorde een knappe treffer. “Tegen een rechtstreekse concurrent de volle pot pakken is belangrijk. De coach had vooraf ook gezegd dat die match een van de meest cruciale zou worden. Ik durf nu niet meteen te zeggen dat we gered zijn, maar het is wel plezant om op die dertiende plaats te staan. Kort na de rust kon ik de winnende treffer scoren. Het gaatje was klein, maar ik voelde meteen aan dat het een goede trap was. De trainer vindt trouwens dat ik veel meer naar doel moet schieten.” (lacht)

Beloftenploegen

Zondag trekt de ploeg naar KV Mechelen. Hoe kijkt Thibault De Vlieger tegen die beloftenploegen in tweede nationale aan? “De meningen zijn verdeeld. Vaak zijn het niet de leukste ploegen om tegen te spelen. Het is ook moeilijk om hen vooraf in te schatten. Wij speelden enkele weken geleden tegen rode lantaarn Beerschot B. Die mannen kwamen toen plots af met een pak spelers van de A-ploeg. Die waren dat weekend immers vrij. Is dat geen vorm van competitievervalsing? Ik vind van wel. Van KV Mechelen weten we dat ze over veel voetballend vermogen beschikken. Thuis werd het 1-1. Onze eerste helft was toen niet goed, maar nadien kwamen we er wel door. Op het einde kregen beide teams nog kansen.”

