Thibaud Verlinden (21) is na tien maanden blessureleed terug bij Stoke City en aast op minuten: “Ik wil spelen, hier of ergens anders”

Thibaud Verlinden is terug van weggeweest. Nadat een zware blessure hem al voor de tweede keer in drie jaar tijd langdurig aan de kant hield, is hij opnieuw klaar om te knallen in de Engelse Championship bij Stoke City. Voorlopig dan toch, want Verlinden verloor naar eigen zeggen al te veel tijd de voorbije jaren en wil maar een ding: wedstrijden spelen.

Thibaud Verlinden begon, hoe kan het ook anders als zoon van een Club-icoon (doelman Dany Verlinden red.), zijn carrière bij Club Brugge, maar koos op 12-jarige leeftijd voor de Académie van Standard. Na vijf jaar had hij echter geen toekomstperspectieven meer in Luik en dus ging de rechtsvoetige winger zijn geluk beproeven in Engeland. De 21-jarige West-Vlaming had er de clubs voor het uitkiezen, maar Verlinden verkoos Stoke City boven ondermeer Everton. Een korte carrièreschets.

“De keuze om bij Club Brugge te beginnen voetballen was redelijk voor de hand liggend”, lacht Verlinden die in Sint-Joost-ten-Node werd geboren, maar opgroeide in Nieuwpoort en Koksijde. “Mijn broer speelde echter bij Standard en zat er ook op internaat. Alles was er tot in de puntjes geregeld en qua jeugdopleiding stond Standard met de Académie op dat moment veel verder dan Brugge. Voor mij was het dus logisch om die stap te zetten. Ik beleefde er ook vijf geweldige jaren, maar naar het einde toe zag ik steeds meer ploegmaats hun kans krijgen bij de eerste ploeg. Ze mochten er al eens meetrainen terwijl ik altijd over het hoofd werd gezien. Omdat er buitenlandse interesse was, besloot ik te vertrekken.”

“Het klopt inderdaad dat ik ook bij Liverpool op bezoek ben geweest, maar daar had ik niet hetzelfde gevoel als bij Stoke. Tijdens de rondleiding bij Stoke City voelde ik me meteen welkom en had ik ook een onderhoud met manager Mark Hughes. Hij heeft me overtuigd. Geld was niet mijn drijfveer, want in eerste instantie kreeg ik een scolarship, een soort studiebeurs. Maar tegelijkertijd deed men mij wel de belofte dat ik als 16-jarige regelmatig met de A-kern zou mogen trainen. En Stoke hield woord, want toen ik voor het eerst op de bank zat in de Premier League was ik 17.”

Blessureleed

“Jammer genoeg liep ik niet veel later ook mijn eerste, zware blessure op. Het ging om een stressfractuur in mijn rug die te maken had met mijn groei. Heel lastig, want ze hield me acht à negen maanden aan de kant. Daarna werd ik verhuurd aan St. Pauli. Aanvankelijk had ik er een goed gevoel bij, maar na pakweg twee trainingen werd de coach die me haalde op straat gezet. Zijn vervanger gaf de voorkeur aan spelers die eigendom waren van de club en ik was een jonge huurling die nog niets had bewezen. De spelstijl lag me er ook niet helemaal, want in de tweede Bundesliga speelde ik meer rugby dan voetbal.” (lacht)

“Dan verging het mij veel beter tijdens een nieuwe uitleenbeurt bij Bolton. Ik was top en kon er een paar keer scoren en enkele assists afleveren. Stoke was zo tevreden dat ze me terugriepen en me een volwaardige kans wilden geven. Maar in mijn tweede wedstrijd werd ik zwaar getackeld en moest ik geblesseerd naar de kant. Het verdict was een zwaar kruisbandletsel dat me opnieuw zo’n tien maanden aan de kant hield.”

Mentaal sterker

“Het was enorm lastig, want na mijn terugkeer van Bolton dacht iedereen dat ik helemaal was gelanceerd. Ikzelf ook, want ik voelde eindelijk het vertrouwen. Maar in plaats daarvan werd het een nieuwe terugval en niet veel later sloeg ook COVID toe. Er waren momenten dat ik helemaal op mezelf was aangewezen en niet eens op de club terecht kon of me professioneel kon laten verzorgen. Dat was lastig, maar ik werd er sterker door. Nu ben ik eindelijk terug en zowel op mentaal als fysiek vlak klaar om het verschil te maken.”

Belangrijke mercato

“Ik zat nu al drie wedstrijden op de bank, maar kwam er nog niet af. Momenteel is het niet makkelijk voor de coach om te wisselen, want we staan op drie punten van de leider en verloren afgelopen dinsdag van Cardiff City (1-2 red.). Hij staat dus wel onder een zekere druk. Maar het kan snel gaan in het voetbal natuurlijk. We spelen drie matchen per week en dan kan een invalbeurt van een kwartier of een half uur een wereld van verschil maken. Tot het openen van de transfermarkt geeft me dat hopelijk nog een wedstrijd of tien om me in de kijker te spelen.”

“Op mijn leeftijd is het belangrijk om een zekere stabiliteit in te bouwen in je carrière en dus op het veld te staan. Ik heb wel het gevoel dat ze in me geloven bij Stoke, maar ik wil meer dan alleen tot de selectie behoren. Of toch op z’n minst perspectieven. Kunnen ze me die hier niet geven, dan hopelijk wel ergens anders. Is het via een uitleenbeurt of een definitieve transfer, dat hangt van de plannen van Stoke af. Ik heb nog anderhalf jaar contract dus in dat opzicht wordt het een belangrijke mercato. Een transfer naar Belgische club? Waarom niet? ”