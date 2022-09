Thibau Verhofstadt wint interclub in Erpe: “Mooie opsteker na moeilijke periode”

De overwinning in Erpe deed Thibau Verhofstadt zichtbaar deugd. Na een hectische maand augustus vergaat het hem sportief alvast beter. “Ik had naar augustus toegeleefd, maar ik verloor vorige maand mijn nonkel Jacques. Ik heb daar echt van afgezien. Mijn overwinning in Erpe is dan ook een mooie opsteker na een moeilijke periode. Het koersscenario pakte meteen voordelig uit. Sander Lemmens en Elias Van Breussegem waren als ploegmakkers mee met de vroege vlucht. In de laatste ronde kwam alles opnieuw samen. Vanaf dat moment nam ik me voor om niemand meer te laten rijden. Toen Jérôme Baugnies aanviel, liet ik dan ook niet betijen. We konden samen een kloofje slaan. Op twee kilometer begonnen we te ‘spelen’. Dat dreigde ons zuur op te breken. Het peloton kwam gevaarlijk opzetten, zodat ik dan toch maar vol heb doorgetrokken. Op 250 meter van de meet gebruikte ik mijn laatste cartouche verschoten. Net op tijd, want Baugnies werd wel nog ingerekend, terwijl ik nipt overleefde.”

Goed seizoen

De mindere maand augustus staat niet in verhouding met de rest van zijn campagne. Thibau Verhofstadt knikt instemmend. “Vooral de maand juni was buitengewoon goed. Ik won eerder al de interclub in Wingene en werd tweede in de profkoers in Zele. Nu komt daar opnieuw een grote vis bij. Of er al andere ploegen contact hebben opgenomen naar volgend seizoen toe? Toch niet. Ik heb zelfs nog niet gesproken met Peter Bauwens om te blijven bij Tarteletto-Isorex, maar ik ga ervan uit dat dit geen probleem zal zijn. Ik ben tevreden bij de ploeg. Ik combineer het fietsen met een halftijdse job bij fietsenzaak BS Bike in mijn woonplaats Uitbergen. Die combinatie bevalt me prima.”

Programma

Thibau Verhofstadt hoopt van de laatste koersmaand nog iets te kunnen maken. “Er staan nog enkele leuke koersen op het programma. Deze week rijd ik nog in Wingene en Izegem. Maandag is er dan de wedstrijd in Uitbergen. Het gaat daar om een gewone race, maar ik vind het wel belangrijk omdat het voor eigen volk is. Later staan ook al Koolskamp en Paris-Fourmies op de kalender, net als enkele kermiskoersen bij de profs.”