Thibau Verhofstadt tekent bij Tarteletto-Isorex: “Deze unieke kans mocht ik niet laten liggen”

Grote dank

Het vertrek bij Home Solution kwam als een verrassing. Thibau Verhofstadt knikt instemmend. “Je zal me geen slecht woord horen vertellen over mijn ex-club. Nogmaals, ik zou blijven. Ik heb gezien hoe de ploeg is uitgegroeid tot de absolute top bij de beloften. Iedereen kijkt naar Lotto-Soudal U23. Dat is ook terecht, maar ik wil er wel even op wijzen dat Home Solution hen in de ploegentijdrit in Zolder versloeg met dik twintig seconden verschil. Home Solution is echt top en ik wil iedereen dan ook uit de grond van mijn hart bedanken voor het werk dat ze voor mij gedaan hebben. Ik heb er veel kunnen leren.”

Goed jaar

Wellicht zal Thibau Verhofstadt een van de weinige renners zijn die tevreden is over het afgelopen jaar. “Corona was voor niemand leuk, maar sportief had ik inderdaad niet veel reden om te klagen. Ik werd al zevende in het clubkampioenschap voor het seizoen. In Brussel-Opwijk werd de lijn doorgetrokken met een vijfde plaats. Daar pakte ik de groene trui in de Road Series en zou die ook niet meer afstaan. Die Road Series werden een doel. Ik werd tweede in het eindklassement. Er volgde een tiende plaats in Brussel-Zepperen. Toen brak de pandemie uit en heb ik onmiddellijk een rustperiode ingebouwd. Dat liet me toe om nadien fris te hervatten. In Rotselaar had ik het nog lastig tegen de profs, maar in Kruisem, werd ik een week later tweede. Ik won naast de ploegentijdrit ook een koers in Nederland en was er eveneens bij, toen we met Home Solution de eerste drie plaatsen bezetten in Frankrijk. Wesley Vercamst mocht die dag winnen. Enkel Parijs-Tours en het BK in Lokeren vielen tegen. Dat laatste was in eigen streek wel jammer.”