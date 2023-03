Thibau Verhofstadt start zondag in de Omloop van het Waasland: “Nooit eerder reed ik deze halve thuiskoers”

Thibau Verhofstadt kijkt uit naar de Omloop van het Waasland. “Ik woon inderdaad zeer dicht bij de startplaats. Het klinkt misschien raar, maar nooit eerder reed ik deze halve thuiskoers. De voorbije jaren was ik met de ploeg vaak aan de slag in het Nederlandse Rucphen. Nu lukt het dus wel en dat is tof. Voor de buitenwereld zal het misschien vreemd overkomen, maar meer parcourskennis dan de concurrentie heb ik nauwelijks.”

“Vorig jaar werd toenmalig ploegmaat Marius Wold derde in een massasprint. In deze editie zijn echter meer kasseistroken opgenomen, zodat het tot een vroegtijdige selectie kan komen. Mij maakt het niet veel uit. Het mag een harde koers worden, maar ik kan ook goed uit de voeten als er gesprint wordt. Men voorspelt slecht weer. Dat zal de koers nog wat hectischer maken.”

Volledig scherm Thibau Verhofstadt mocht in de GP Monseré de trofee van de strijdlust ontvangen. © RV

Sterke start

Thibau Verhofstadt is sterk aan het nieuwe seizoen begonnen. “In Gent-Staden reed ik de finale en werd ik dertiende. Daar moest ik me echter houden aan het ploegspel, vermits ploegmaat Gianni Marchand in de aanval reed. In de GP Criquielion miste ik op de laatste helling de goede slag. Daar ging het wel om een 1.1-koers. Die koers schonk mij vertrouwen. In de GP Monseré heb ik 150 kilometer in de aanval gereden. Daar mocht ik na de koers het podium op om de prijs van de strijdlust te ontvangen. Het was de eerste keer dat ik een podium haalde in een UCI-race.”

“Op zich verbaast het me niet dat ik zo vroeg in het jaar al een goed niveau haal. In het verleden won ik vier keer de oefenkoers in Bottelare. Ik heb er bovendien een goede winter opzitten. Nagenoeg de hele maand januari verbleef ik in het Spaanse Altea. Na de Omloop van het Waasland start ik al zeker in Nokere Koerse en Bredene-Koksijde. Ook dat zijn koersen die me moeten liggen.”

Volledig scherm Thibau Verhofstadt verbleef nagenoeg de hele maand januari in Spanje. © RV

