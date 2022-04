Thibau Verhofstadt behaalt eerste zege in Zele: “Vroege prijs is geen toevalstreffer”

Duidelijk verschil

Het leidersduo behield de kleine voorsprong tot de finish en mocht uiteindelijk ook sprinten voor de overwinning. Daarin toonde Verhofstadt zich overduidelijk de sterkste. “Ik kende Bierkens niet, zodat er toch wat twijfel was. Daarom besloot ik van vrij ver zelf aan te zetten en dat bleek de juiste keuze te zijn. Het verschil aan de finish was duidelijk. Het ging niet om een topkoers, maar die vroege prijs was ook geen toevalstreffer. In Gent-Staden had ik al een goed gevoel. In Le Samyn kon ik in de eerste groep finishen. Nokere Koerse viel wat minder mee, maar in Bredene-Koksijde reed ik tot op vier kilometer van de finish in de aanval. Daar ging het toch om een 1.1-koers. In de GP Criquielion had ik wat pech. We reden met zijn vieren de finale, maar opnieuw werden we op het laatst ingerekend. In Zele lukte het dan toch. Het is wel leuk dat ik me kon tonen voor de eigen supporters. Uiteindelijk woon ik op amper zes kilometer van de start en finish in Zele.”