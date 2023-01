Thibau Nys voelt zich opnieuw crosser na mooie prestaties in Diegem en Zonhoven: “De ene dag is duidelijk de andere niet”

Veldrijden beloftenDe voorbije weken was Thibau Nys niet echt een voorbeeld van grote regelmaat. Daar was een reden voor. Het jonge talent uit Baal sukkelde met de rug. In Zonhoven won hij dit weekend de manche van de Wereldbeker bij de beloften. Hij had acht seconden voorsprong op Witse Meeussen en bijna een halve minuut op de Nederlander Tibor Del Grosso.

Het is niet voor het eerst dat Thibau Nys sukkelt met de rug. “Ook vorig jaar had ik soms last van de rug. Ik moest toen spierversterkende oefeningen doen en dat bracht soelaas. In de aanloop naar de wintercampagne heb ik die oefeningen wat verwaarloosd. Ik heb in ieder geval mijn les geleerd. De laatste weken voer ik ze opnieuw keurig uit. Het is een leerproces geweest. Ik stel vast dat de ene dag de andere niet is. Soms voel ik niets, soms lukte het nauwelijks.”

Grote verschillen

Thibau Nys gaat dieper in op die ene dag en die andere dag. “Ik dacht klaar te zijn voor de cross in Baal, het vertrouwen was er. Ik haalde de finish niet. In Koksijde ging het nauwelijks beter (Nys strandde daar op de vijfentwintigste plaats, red.). Daar heb ik het zelfs niet over een slechte dag, het ging gewoon niet. Mijn rug speelde zodanig op dat ik geen uur aan de slag kon blijven op een deftig niveau. Het was frustrerend. Tijdens de week werkte ik hard en liep het wel naar wens. In de cross kwam het er niet uit. Na Koksijde zat ik diep. De motivatie was weg en ik heb overwogen om een punt te zetten achter mijn crosscampagne. Wat blijven aanmodderen heeft ook geen zin. Ik kan niet voorspellen wanneer die rug zal opspelen. Er waren de voorbije weken ook goede momenten. In Diegem klopte het plaatje wel helemaal. Die dag reed ik fysiek een sterke cross. Het was een hoogtepunt waar ik me kon aan optrekken.”

Zonhoven

Ook in Zonhoven vlotte het goed voor Thibeau Nys. “Voor de start was ik onzeker. Dat lijkt me logisch dat na die pijnlijke crossen. In Zonhoven kon ik opnieuw kracht zetten op de pedalen. Het was mijn derde overwinning in de Wereldbeker. Men heeft mij verteld dat ik één manche zou mogen missen zonder dat mijn eindwinst in het gedrang komt. Indien dat klopt, kan het zijn dat ik pas voor Besançon. Ik heb er een drukke periode opzitten en dat is zeker niet bevorderlijk geweest voor de rug. Ik hoop dat die rust me helemaal kan klaarstomen voor het Belgisch kampioenschap dat zondag in Lokeren wordt gereden. Garanties heb ik niet.”

