Theo-Hendrik Dilissen ligt al anderhalf jaar in de lappenmand “Het einde van mijn carrière? Daar denk ik liever niet over na”

Basketbal Top Division 2Asse-Ternat neemt het zaterdag in eigen huis op tegen Pepinster. Bij winst kan de fusieploeg schitterende zaken doen in de strijd om het behoud in Top Division 2. Momenteel bekleden de Assenaren de tiende plaats in de rangschikking. Tegen Pepinster zal men geen beroep kunnen doen op Theo-Hendrik Dilissen (25). Die blijft sukkelen met blessures.

Als nieuwkomer in Top Division 2 doet Asse-Ternat het meer dan behoorlijk. Een thuiszege tegen Pepinster zou voor een surplus kunnen zorgen. Dat zal moeten geboren zonder Theo-Hendrik Dilissen. “De problemen begonnen vorig seizoen al. De achillespees raakte zwaar ontstoken, waardoor ik slechts een zestal matchen in actie kon komen voor Asse-Ternat. Tijdens de voorbereiding op deze competitie leek er beterschap te komen. Ik had nog wel wat last, maar dacht dat het herstel voldoende zou zijn om opnieuw te kunnen spelen. Toen begon de rug op te spelen.”

Hernia

De diagnose was snel gesteld. Theo-Hendrik Dilissen sukkelde met een vervelende hernia. “Ik voelde meteen aan dat verder spelen met de blessure geen optie was. Waar het bij de achillespees om een ‘zeurderig’ gevoel ging, bleef de pijn in de rug nu constant aanwezig. Een operatief ingrijpen drong zich op. Die operatie werd in december uitgevoerd. Momenteel ben ik nog werk onbekwaam, ik mag zelfs de afwas niet doen (lacht). Volgende week mag ik gelukkig weer aan de slag gaan. De sportieve revalidatie zal nog twee maanden duren. Dan mag ik de looptraining weer opbouwen. De dokters verzekerden me dat het met de rug helemaal in orde komt. De achillespees blijft me zorgen baren. Misschien krijgt dat letsel nu extra rust door de operatie aan de rug.”

Volgend seizoen

Heeft Theo-Hendrik getwijfeld of het verdere verloop van zijn carrière? “Het einde van mijn carrière? Daar denk ik liever niet over na. In het achterhoofd speelde die gedachte soms wel eens, maar daar wou ik nooit bij stilstaan. De realiteit is wel dat ik al volledig moet focussen op volgend seizoen. Misschien kan ik in deze competitie nog wel wat speelminuten krijgen, maar ik zal dan uiteraard competitieritme missen. In al die tijd heb ik alle matchen van Asse-Ternat gezien. Ook op alle donderdagtrainingen was ik aanwezig behalve in de periode van mijn operatie. De problemen zijn al zo lang bezig dat ik me daar intussen overheen heb gezet. Toch kijk ik uit naar de dag waarop ik weer pijnvrij kan basketbal spelen.”