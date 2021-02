Theo-Hendrik Dilissen kiest voor Asse-Ternat: “Keuze voor een familiale club was bewust”

Heeft de keuze van Theo-Hendrik Dilissen te maken met het feit dat hij dichter bij huis kan spelen? “Ik weet het eigenlijk nog niet (lacht). Ik zit momenteel in mijn laatste jaar bedrijfskunde aan de UCLL. Als ik eventueel een bijkomende studie zou beginnen en in Leuven op kot blijf, is Asse niet meteen veel dichter. Mogelijk keer ik terug naar het ouderlijk huis. Dan is Asse wel meer in de nabijheid. Ik heb me laten leiden door andere zaken. Het familiale karakter van de club was er daar één van. De keuze was bewust.”

Groep van vrienden

Theo-Hendrik Dilissen licht dat laatste toe. “Coach Tom Vrijders heeft me zelf gecontacteerd. Het is altijd een pluspunt als een coach je bij de groep wilt hebben. Ik heb even nagedacht over zijn vraag, maar finaal was ik er snel uit. Met Elias en Jan Goyens heb ik nog samengespeeld bij Bavi Vilvoorde. Yannick Wouters is dan weer een Dworpenaar. We wonen in dezelfde straat. Ze behoorden allemaal al tot mijn vriendengroep. Ik wil bij Asse-Ternat weer spelvreugde beleven. Daarmee wil ik niet zeggen dat die er bij Willebroek niet was, ik heb daar ook een leuke periode beleefd. Ik merk echter gewoon dat iedereen bij Asse-Ternat gewoon een groep vormt. Ook Tom Vrijders is geen onbekende. Toen hij nog bij Okapi aan de slag was, speelde ik tegen hem. Bovendien kennen we elkaar ook naast het terrein.”

Sportieve doelen

Hoewel Theo-Hendrik nog altijd maar drieëntwintig jaar is, heeft hij toch al wat ervaring kunnen opdoen. “Mijn basketbalcarrière startte bij Rode Leeuwen. Tot mijn achttiende werd ik verder opgeleid door Bavi Vilvoorde. Nadien trok ik drie jaar naar Aarschot. Die ploeg speelde toen in Top Division 2. De voorbije twee campagnes was ik aan de slag in Willebroek. Nu vind ik een nieuwe uitdaging bij Asse-Ternat. Mijn nieuwe ploeg moet ondanks het vertrek van Samaey bovenaan kunnen meedraaien in eerste landelijke. Zelfs de top drie moet mogelijk zijn. Dat klinkt misschien straf, maar ik meen echt dat we daar de kwaliteiten voor in huis hebben.”