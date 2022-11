Théo Defourny (RWDM) kijkt met vertrouwen naar topper tegen Beveren: “Details zullen bepalend zijn”

voetbal challenger pro leagueMet SK Beveren-RWDM staat zaterdagavond de absolute topper van de veertiende speeldag op het programma in de Challenger Pro League. Wees maar gerust dat de Waaslandse club op sportieve revanche zal azen na de 3-1-nederlaag in de heenwedstrijd tegen nota bene tien RWDM-spelers na de rode kaart van Barreto, die in principe speelgerechtigd is.

Beveren-RWDM, dat is de ploeg met de beste aanval (30 doelpunten voor) tegen de ploeg met de beste verdediging (11 doelpunten tegen). Wie het uiteindelijk gaat halen, weten we zaterdagavond omstreeks kwart voor tien. Al hopen dichte achtervolgers Beerschot en Lierse wellicht op een gelijkspel om zo de kloof op het leidersduo wat kleiner te maken.

Doelman Théo Defourny kijkt alvast met vertrouwen uit naar het duel tussen de titelpretendenten. “Onze defensie zal meer dan anders serieus op de proef gesteld worden en ik verwacht dat ik ook meer werk zal krijgen tegen een ploeg die niet toevallig mee aan de leiding staat. Beveren scoort heel vlot. Het beschikt dan ook over heel goede aanvalslinie, die ondersteund wordt door een sterk middenveld.”

“Vals bescheiden zijn is niet nodig. Dit RWDM heeft ook een sterke kern. We zijn elkaar waard, dat zal zaterdagavond blijken. Details zullen bepalen over winst of verlies. Maar een gelijkspel behoort zeker ook tot de mogelijkheden. Een punt zou zeker geen slechts resultaat zijn, want dan zouden we in de reguliere competitie vier op zes pakken tegen onze grote titelrivaal”, stelt Defourny terecht.

RWDM wil alvast zijn zegereeks van zes overwinningen op rij voortzetten. “Dat spreekt voor zich. Makkelijker gezegd dan gedaan, want Beveren kan met acht overwinningen in tien wedstrijden ook een heel mooi rapport voorleggen. Na de nederlaag tegen ons heeft Beveren zich goed herpakt. Vorige zondag nog heeft het een goede algemene repetitie gehouden. Met 1-5 winnen op het veld van Lierse is niet iedereen gegeven.”, vindt Defourny, die al vijf clean sheets achter zijn naam heeft.

Barreto speelgerechtigd

In principe is de Braziliaanse middenvelder Barreto, die in de heenwedstrijd met twee gele kaarten na dertig minuten van het veld werd gestuurd, speelgerechtigd. Dit in afwachting van een definitieve uitspraak nadat de Brusselse club in beroep was gegaan tegen de vijf speeldagen schorsing die hij initieel had gekregen.

