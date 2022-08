Thalhammer krijgt offensieve versterking bij Cercle Brugge: “In Genk vanaf minuut één wakker zijn”

Dominik Thalhammer is gisteren met een 20-koppige wedstrijdselectie de bus naar Genk opgestapt, waar Cercle Brugge overnachtte in voorbereiding van de moeilijke uitwedstrijd in de Cegeka Arena van deze vooravond. Bij die 20 horen nog niet de twee gisteren aangeworven nieuwkomers Yann Gboho en Abu Francis, en evenmin de geblesseerde Emilio Kehrer.

Het was gisteren een druk dagje voor TD Carlos Aviña, die de transfers afrondde van Gboho en Francis. Offensieve versterking die hij zijn T1 Dominik Thalhammer had beloofd om met meer kans op succes de strijd om een plaats in de play-offs aan te gaan. Met 4 op 12 uit de eerste vier speeldagen heeft Cercle Brugge niet meteen de gedroomde start genomen, en op het programma staan in de komende vier speeldagen met Racing Genk, Club Brugge en Antwerp drie teams uit de huidige top-5 als tegenstanders.

“We staan voor zeer belangrijke weken, maar pakken het wedstrijd per wedstrijd aan”, weet Thalhammer. “Na een uitstekende trainingsweek, waarbij vooral dinsdag en woensdag erg intens waren, treffen we met Racing Genk nu de ploeg die in de openingsfase van de competitie het betere voetbal bracht. Ze scoorden maar liefst dertien keer, maar stonden anderzijds ook zeven goals toe wat toch niet weinig is. Hun rotaties en de enorme beweging die ze in hun spel leggen, zijn leuk om naar te kijken voor de neutrale voetballiefhebber. Hun coach Wouter Vrancken levert sterk werk, zoals hij eerder bij KV Mechelen deed. Maar wij zijn klaar om de handschoen op te nemen. We weten wat we moeten doen en wat we niet moeten doen.”

Zeven uitmatchen zonder zege

Thalhammer woonde vorige zondag de demonstratie van Genk op Zulte Waregem in het Regenboogstadion bij.

“Het tempo dat Genk oplegt, daar zullen we vanaf minuut één op voorbereid moeten zijn”, leerde hij. “Want als je bang bent om hen daarin te bekampen, ben je verloren. Genk scoorde tien van zijn dertien goals in de eerste helft.”

Genk is anderzijds wel een team dat Cercle in het verleden lag. Onder Laurent Guyot ging de Vereniging er zelfs winnen in 2018, vorig jaar boekte het een gelijkspel in Limburg onder de leiding toen van het duo Muslic-De Wulf (wegens corona van Yves Vanderhaeghe toen).

“En we speelden ook thuis 2-2 gelijk”, brengt Thalhammer in herinnering. “Maar elke wedstrijd staat op zich. Wat ik wel vaststel is dat we al zeven keer niet meer konden winnen in uitmatchen, waarbij we liefst vier keer een rode kaart pakten en in ondertal stonden.”

Na de sterke invalbeurt van de Braziliaan Heitor vorige week tegen KV Mechelen, wordt die eerder dan Louis Torres in de basis verwacht op Racing Genk. Hannes Van Der Bruggen is opnieuw fit, maar mogelijk krijgt Charles Vanhoutte andermaal de voorkeur. Voor Senna Miangue komt dit weekend nog te vroeg.

“Tegen Zulte Waregem zou hij opnieuw speelklaar moeten zijn”, besluit Thalhammer.