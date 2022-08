Thalhammer (Cercle) rekent tegen KVM op thuisreputatie: “In Brugge niet meer verloren sinds januari”

Thalhammer wil niet meer al te veel terugkomen op het verlies in Sclessin, waar ref Erik Lambrechts wel twee strafschoppen tegen Cercle floot maar de aanslag van Dönnum op de knie van Van Der Bruggen door de vingers zag. Of zelfs gewoon niet zag. “Kritiek op de arbitrage, dat is niet mijn stijl”, zegt de Oostenrijker. “Ik vond het wel een zeer brutale overtreding en het lijkt me onwaarschijnlijk dat dit ook niet door de videoref werd opgemerkt. Gelukkig blijft de schade voor Hannes Van Der Bruggen binnen de perken. Hij kon woensdag en donderdag al een aangepast trainingsschema volgen, hopelijk raakt hij fit tegen Mechelen.” Van Der Bruggen werd alvast in de wedstrijdselectie van twintig namen opgenomen, waarin dit keer geen plaats is voor Lucas Larade. Ook Senna Miangue ontbreekt nog. “Senna heeft wellicht nog een tweetal weken nodig om opnieuw wedstrijdklaar te zijn”, bedenkt Thalhammer. “Ondertussen kan Louis Torres op de linksbackpositie verder ervaring opdoen. Hij deed het uitstekend tegen Anderlecht, maar was in Luik ietwat onder de indruk van de omstandigheden. Niet abnormaal voor zo’n jonge kerel.” Met de komst van KV Mechelen naar Jan Breydel hoopt Thalhammer dat Cercle Brugge zijn sterke thuisreputatie opnieuw in de verf zal kunnen zetten. “We verloren in ons eigen stadion niet meer sinds januari, toen KV Oostende ons hier kwam kloppen”, geeft hij aan. “Dat garandeert ons niks natuurlijk. KV Mechelen lijkt op basis van de cijfers ook een team dat sterker is in eigen omgeving dan buitenshuis, maar ook dat is geen wetmatigheid. Ik verwacht een heel interessante wedstrijd.”

Je kan niet “een beetje pressen”

Met amper één doelpunt op het conto en twee uitwedstrijden waarin amper kansen konden worden gecreëerd, moet Thalhammer zich toch afvragen of de tegenstanders niet stilaan de stevige “Cercle-code” sinds zijn aantreden in de Jupiler Pro League hebben gekraakt.

“Wist Anderlecht dan misschien niet hoe wij voetballen?”, kiest de Oostenrijker voor een wedervraag bij die stelling. “Ik ben overtuigd van wel. Maar als wij goede oplossingen vinden in balbezit én durven vooruit voetballen met veel moed en overtuiging in onze acties, zal Cercle altijd een moeilijk te bekampen team zijn. Natuurlijk was Rabbi Matondo vorig seizoen een geducht wapen in de transitie, wat hij vooral in de toppers tegen Club Brugge en op Anderlecht toonde. We blijven dan ook vlijtig op zoek naar een echte winger om die rol over te nemen, maar ondertussen moeten we door de twee nederlagen buitenshuis niet aan onze manier van voetballen beginnen te twijfelen. De spelers moeten in hun gedrevenheid tot het uiterste gaan. Want je kan niet “een beetje pressen”, zoals een vrouw ook niet “een beetje zwanger” kan zijn. Of de extreme hitte een vijand is voor een team dat op maximale intensiteit mikt? Ach, die hitte is er ook voor de tegenstander, en met de aftrap na 18 uur koelt het gelukkig toch al ietsjes af.”