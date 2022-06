Tester Wim Vanmarsenille stopt penalty en helpt KVK Tienen mee aan de winst tegen ex-club STVV: “Ik had een vermoeden waar Brüls ging trappen”

De eersteklasser schoot het best uit de startblokken maar liet na om die felle start ook in een voorsprong om te zetten. Aan Tiense zijde gingen nieuwkomer Bentayeb en Claes een stuk efficiënter met de kansen om, zodat KVK na twintig minuten al met 2-0 aan de leiding ging. Vanaf het tweede kwart eigende STVV zich opnieuw het meeste balbezit toe en dat percentage nam alleen maar toe toen coach Hias na de pauze nog een paar extra youngsters tussen de lijnen bracht. In de slotminuten lukte Kaya de aansluitingstreffer en nadat een Truienaar op de handen van Matterne kopte in de zestien, leek een puntendeling in de maak. Dat was echter buiten tester en ex-doelman van STVV Wim Vanmarsenille gerekend, die de penalty van Brüls pareerde. Aan de overkant zorgde Vanweerts nog voor de 3-1.

Gemixte teams

“Uiteraard ben ik tevreden met deze eerste oefenmatch in zware omstandigheden”, reageert Wouter Hias. “Je merkte wel dat het in het begin een beetje zoeken was omdat we nog maar een paar trainingen in de benen hebben. Ik had er ook bewust voor gekozen om de teams wat te mixen en niet met een zogenaamde typeploeg van start te gaan. In de tweede helft stonden er nog een paar extra youngsters uit eigen kweek tussen de lijnen, maar we zijn nu eenmaal een club die graag kansen geeft aan jonge spelers. Of ik veel belang hecht aan deze uitslag? Eigenlijk niet. Ik heb het de jongens na afloop ook gezegd dat deze zege in feite niets betekent. Maar goed, ergens is het ook wel een opsteker natuurlijk om een eersteklasser op dergelijke wijze partij te kunnen geven. En ja, ik zou wellicht even gevloekt hebben als het nog 2-2 was geworden, omdat de gasten hard gewerkt hebben voor de overwinning.”