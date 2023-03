Tester Ayouba Kosiah kan Beerschot overtuigen en tekent voor twee seizoenen: “Ik kan niet wachten om eraan te beginnen”

De wintermercato zit er al meer dan een maand op, maar toch trok Beerschot nu nog een bijkomende aanvaller aan. Ayouba Kosiah was sinds kort een vrije speler en kon dus ook buiten de officiële transferperiode ergens tekenen. De Nederlander met roots in Liberia was in de voorbije weken op proef bij Beerschot en wist de paars-witte technische staf in die periode te overtuigen.

Kosiah is een 1 meter 88 grote centrumaanvaller die werd opgeleid bij FC Utrecht en Almere City. Zijn eerste profcontract kreeg hij bij NAC Breda. Bij de Nederlandse tweedeklasser maakte Kosiah 22 officiële optredens, zonder dat hij tot scoren kwam. Omdat er bij NAC nog weinig bijkomende speelkansen in het verschiet lagen, besloten club en speler recent om in onderling overleg uit mekaar te gaan. Bij Beerschot hoopt Kosiah wel de nodige minuten te kunnen maken. Het zou Kosiah opnieuw nadrukkelijker in beeld kunnen brengen bij de nationale ploeg van Liberia, waarvoor hij al vijf keer uitkwam.

Groot en sterk

“Ayouba is één van de beste testers die we hier de laatste tijd hebben zien passeren”, vertelt Beerschots technisch directeur Gyorgy Csepregi op de clubwebsite. “Hij is groot, kopbalsterk en heel krachtig in de duels. Iemand met zijn profiel hadden we nog niet in onze kern. Door Ayouba aan te trekken, zorgen we voor extra tactische flexibiliteit.”

Kosiah zelf reageerde ook al kort op zijn transfer: “Ik ben hier uitstekend ontvangen en voelde me meteen goed in de groep. Dat gevoel en het duidelijk sportieve plan dat we werd voorgelegd, stelden me meteen gerust. Nu wil ik het team zo snel mogelijk helpen. Ik kan niet wachten om er aan te beginnen.”

In principe is Kosiah wedstrijdfit en de verwachting is ook dat hij snel speelgerechtigd zal zijn. Mogelijk debuteert de Kielse nieuwkomer aanstaande zondag al in de derby op het veld van Lierse Kempenzonen.

Lees ook: meer voetbal in de CPL

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.