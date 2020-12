Tessa Wullaert (Anderlecht) scoort drie keer in topper tegen ex-ploeg Standard (0-5): “Makkelijker gegaan dan verwacht”

De ploeg van trainer Patrick Wachel kwam al vroeg op voorsprong via topschutster Wullaert. En na ruim een half uur flikkerden de 0-3-cijfers op het bord, met treffers van de Roemeense international Vatafu en De Caigny. In het slotkwartier zorgde Wullaert met twee treffers voor de forfaitscore tegen haar ex-ploeg.

“We hadden in onze stoutste dromen niet durven denken aan zo’n ruime overwinning. Standard had tot dusver nog maar één keer verloren. Dat was bij ons in het Lotto Park op speeldag één. Ik herinner me nog heel goed dat Standard voor de nodige tegenstand zorgde, maar dat we door onze fysieke kracht die match toch winnend konden afsluiten.”

“Afgelopen zaterdag leverde quasi elke kans een doelpunt op in dat eerste halfuur, waardoor we vrij snel in een comfortabele positie zaten. Maar met Standard ben je echter nooit klaar. Eén tegendoelpunt had mijn ex-ploeg een mentale boost kunnen gegeven hebben, maar zover hebben we het niet laten komen.”