Terwijl RWDM op zomerkamp is en Kylian Hazard wordt geopereerd, wil CEO Ganaye inkomende transfers afronden

Basketbal BNXT league Serge Crèvecoeur zorgt voor frisse wind bij Brussels Basketball: “Ook naast het veld zijn de uitdagin­gen groot”

Drie jaar is hij weggeweest, maar de motivatie om een club te kneden is niet weg. Serge Crèvecoeur (51) heeft de voorbije maanden achter de schermen al veel werk verricht bij Brussels Basketball. Sportief wordt er aan een nieuwe ploeg gebouwd, maar het ziet ernaar uit dat de club op termijn ook in een nieuwe sporthal zal spelen. Eindelijk!