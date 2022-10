Terwijl Rupel Boom bij Jong AA Gent op zoek gaat naar eerste zege wordt contract van Zuid-Koreaanse spits Sonny Baik ongeldig verklaard: “Uitzichtloze situatie”

“We voelen ons bij de neus genomen”, zegt Rupel Boom-CEO Geert Van Den Wijngaert. “Bij de onderhandelingen midden juni werd ons foutieve en slechts gedeeltelijke informatie bezorgd omtrent de verblijfsvergunning en de nodige inschrijvingen. Toen we Baik wilden aansluiten bij de voetbalbond bleek dat het niet kon omdat zijn verblijfsvergunning was verlopen op 30 juni. Daarop hebben we wekenlang alles in het werk gesteld om de administratie te regelen, maar de situatie werd uitzichtloos. In samenspraak met de speler besloten we wel om verder niet in detail te gaan over de zaak.”

“Het contract van twee jaar? Om van een verbintenis te kunnen spreken moeten de nodige documenten voorgelegd worden en die zijn er niet allemaal. Het contract bestaat dus gewoon niet. Ik vind dit heel jammer, want ik zag Baik veel liever bij ons op het veld staan. Nu is hij een vrije speler.”

Versterking

Een streep door de rekening voor trainer Stéphahe Demets die Baik, hoewel de aanvaller nog niet kon worden opgesteld, wel nog steeds achter de hand had als aanvallende versterking. Mag de coach rekenen op extra offensieve slagkracht tijdens de wintermercato? “Dat gaan we bekijken”, zegt Van Den Wijngaert. “We kunnen ook rondkijken naar de beschikbare vrije spelers, want die kunnen we meteen aansluiten, maar dan is het natuurlijk nog de vraag hoe het met hun fysieke paraatheid is gesteld. We bekijken eerstdaags met de coach wat de mogelijkheden zijn. De beslissing rond Baik werd pas woensdagavond genomen in samenspraak met eigenaar Crockett. Veel tijd voor overleg was er dus nog niet.”

Bedevaart

Want de Steenbakkers zitten natuurlijk ook in volle voorbereiding op het bezoek aan Jong AA Gent, de tegenstander zaterdagavond. Hoe evalueert het clubbestuur, met eigenaar Nathan Crockett in de VS, de situatie van Rupel Boom als rode lantaarn? “Heel rustig”, zegt de CEO. “We zien de groep week na week groeien. Uiteraard hadden we liever niet op deze positie gestaan, maar niemand van ons had verwacht dat we ineens in de top drie zouden meedraaien. Voor hetzelfde geld stonden we nu trouwens niet meer op de laatste plaats, maar een scheidsrechterlijke dwaling vorige week besliste daar anders over.”

“Ook onze eigenaar volgt de situatie van dichtbij op trouwens. Hij analyseert de wedstrijden en in het maandelijks overleg met de technische staf zitten ze voor negentig procent op dezelfde lijn. We geloven rotsvast in de ommekeer en de nakende terugkeer van Ekangamene en Buyl geeft ons ook weer wat meer mogelijkheden tussen de lijnen. In tussentijd blijft iedereen hard werken. Maar met de grot van Oostakker-Lourdes ligt er een bedevaartsoord op onze route naar Gent. Misschien moeten we daar even een kaars gaan branden.” (lacht)

Energiemaatregelen

In een mededeling laat het clubleiding ook nog weten dat de energiefacturen voor het verbruik van elektriciteit en aardgas in zowel jeugdcomplex De Schomme als het Gemeentelijk Parkstadion hen ertoe aanzetten om een stappenplan uit te tekenen. Na constructief overleg met het gemeentebestuur van Boom werd besloten om de verlichting in het Gemeentelijk Parkstadion op korte termijn, zijnde dit seizoen nog, te vervangen door energiezuinigere ledverlichting zoals op de terreinen op De Schomme.

Met die beslissing anticipeert men bij de eerstenationaler naar eigen zeggen op eventuele beslissingen van de overheid om in een later stadium van de energiecrisis avondactiviteiten te beperken. Zo zullen de Steenbakkers hun thuiswedstrijden in het Gemeentelijk Parkstadion voorlopig niet meer afwerken op zaterdagavond, wel op zondagnamiddag. “Onze verouderde installaties verbruiken veel energie”, besluit Van Den Wijngaert. “Met ledverlichting verlagen we het bedrag van de energiefactuur gevoelig én dragen we bij in de aanpak van de energiecrisis.”

