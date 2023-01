Terwijl clubbestuur geen commentaar meer geeft in Beerschot-zaak trekt Rupel Boom naar Hoogstraten voor kelderkraker: “Iedereen beseft belang”

Nadat er in de nasleep van de uitspraak in de rechtszaak tegen Beerschot woensdag nieuwe elementen bekend raakten, wenst het clubbestuur van Rupel Boom niet meer te reageren op de ontwikkelingen. In belang van het onderzoek, maar ook omdat de Steenbakkers zich moeten concentreren op het voetbal. In dat opzicht vechten ze komend weekend een zespuntenduel uit met Hoogstraten. Dat staat momenteel voorlaatste in de stand met zes punten minder dan de troepen van Kevin Nicaise. Winst betekent een tik uitdelen, verlies er eentje incasseren.

“Iedereen beseft het belang van deze wedstrijd”, zegt Koen Van Den Broek (19), een van de Boomse jeugdproducten die de laatste weken nadrukkelijker zijn kans krijgt. “Zeker na de nederlaag tegen Jong Gent van vorige week (0-1 red.). Iedereen had het gevoel dat er meer in zat en was teleurgesteld. De gemiste kansen deden ons, niet voor het eerst dit seizoen inderdaad, de das om en dat in combinatie met de laatste pass die er vaak net niet uit kwam.”

Bestolen

Een scenario vergelijkbaar met onder andere de heenmatch tegen Hoogstraten. Ook toen had Boom de bovenhand, maar liet het de kansen liggen om de score op te drijven na 1-0. In het slot van de wedstrijd kreeg het nog het deksel op de neus na een licht toegekende strafschop. “We werden bestolen”, herinnert Van Den Broek zich. “We verloren onverdiend punten en daarvoor wil de groep zeker het een en ander rechtzetten.”

“Of de kans bestaat dat het een wedstrijd wordt waarin de angst om te verliezen groter is dan de wil om te winnen? Wij gaan altijd voor de drie punten en dat zal nu niet anders zijn. Voor Hoogstraten is het ook van moeten. Beide ploegen kunnen zich niet veel puntenverlies meer veroorloven en al zeker niet tegen concurrenten.”

Toekomst

“Het extra sportieve? Daarvan proberen we ons als groep zoveel mogelijk af te sluiten. Dat lukt aardig en dat is dit seizoen ook al onze sterkte gebleken. Ondanks alles hangen de groep en technische staf goed aan elkaar en is ook de sfeer goed. Hoe de kern er volgende week (na het sluiten van de wintermercato red.) er zal uitzien, is moeilijk te zeggen, maar het is alvast mijn bedoeling om er dit seizoen nog deel van uit te maken. Met het oog op volgend seizoen is het nog te vroeg voor uitsluitsel, maar ik aas zeker niet op een vertrek. Mijn doel nu is om ons sportief te redden.”

Nieuwe elementen

Hoe de toekomst van Rupel Boom er op korte, laat staan op lange termijn, uit zal zien is moeilijk te voorspellen. Dinsdag maakte het clubbestuur melding van “positief nieuws over de onrechtmatig geschonden overeenkomst met Beerschot en DCA, het bouwbedrijf van Beerschot-voorzitter Francis Vrancken, in 2019". De Steenbakkers eisten een schadeclaim van 1 miljoen euro, maar op basis van de recente ontwikkelingen lijkt de kans vrijwel onbestaande dat ze op dat bedrag moeten rekenen.

Lening

De rechtbank gaf Rupel Boom immers in beperkte mate gelijk, zo bleek. Beerschot wordt naar verluidt veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van 300.000 euro, maar intussen kwam ook een door Vrancken toegekende lening áán Rupel Boom, in het spel. De Beerschot-voorzitter leende enkele jaren geleden 175.000 euro om Boom een handje toe te steken op financieel vlak. Maar nadat de Steenbakkers de procedure opstartten over de geschonden overeenkomst met Beerschot, eiste hij dat geld terug. De rechter besliste intussen dat Rupel Boom die lening moet terugbetalen, inclusief interesten en gerechtskosten. Een bedrag dat kan oplopen tot meer dan 200.000 euro. Als beide partijen dat bedrag meteen op een geblokkeerde rekening moeten storten, lijkt dat vooral voor Rupel Boom een uitdaging in al woelige tijden op financieel vlak.

Geen commentaar

Of iemand beroep aantekent tegen de uitspraken of er toch wordt overgegaan tot een minnelijke schikking moet nog blijken. Bij Rupel Boom wenste men in het belang van het onderzoek en naar de richtlijnen van haar advocaten, niet te reageren op alle ontwikkelingen.