Terugkerende Indy Boonen (KV Oostende): “We moeten weer naar de basis”

voetbal jupiler pro leagueIndy Boonen (23) liet tegen Union zijn tweede invalbeurt van het seizoen noteren en lijkt definitief een plekje in de wedstrijdselectie te hebben veroverd. De Limburger is op persoonlijk vlak blij terug te kunnen shotten , maar kan niet naast de zware nederlaag van zondagavond kijken. “De kopjes moeten weer in dezelfde richting.”

Zondagavond 16 oktober, kort voor 23 uur. Het (haperende) scorebord doet grote ogen trekken: 1-6 tegen Union, dat vorig seizoen op bijna hetzelfde moment met 1-7 kwam winnen. “Veel valt hier niet over te zeggen, hé, er zat gewoonweg niks in", zucht Boonen. “De eerste vijf à tien minuten beginnen we goed, maar daarna... Het is dit seizoen al vaker gebeurd: we beginnen goed en doen zo meestal ook door. Maar dit? Nee, onacceptabel. Zo kan je geen wedstrijden winnen, iedereen moet in de spiegel kijken. Als je de match zag, leek het alsof wij en niet Union een paar dagen eerder een zware Europese match hadden gespeeld. Als er een stuk of vijf, zes jongens hun kopje laten hangen, vallen er gaten. En als het vertrouwen zakt na 0-1 of 0-2, dan krijg je zoiets. We moeten weer naar de basis en eens goed met elkaar praten.”

Eindelijk boven water

Genoeg met het slechte nieuws, want er viel ook goed nieuws te rapen. Indy is terug honderd procent fit. Een gescheurde achillespees begin augustus vorig jaar smoorde een goed seizoensbegin in de kiem. Pas in april maakte Boonen z’n wederoptreden. En nu komt hij eindelijk boven water. “Ik ben heel blij terug te zijn”, opent de 23-jarige aanvaller. “De revalidatie verliep vlot, het waren de daaropvolgende maanden die zowaar het moeilijkst waren. Tegen Union viel ik in als linksback, Yves Vanderhaeghe liet me vooral spelen om minuten te maken. Ik voel vertrouwen. Nu, iedereen weet wel dat ik het liefst hoger op het veld sta. Maar ik moet op training blijven tonen wat ik waard ben om zo aanspraak te maken op een basisplaats. Ik wil het team helpen van bij de start, want ik denk dat ik op creatief vlak iets kan bijbrengen. Let wel: we hebben creatieve spelers , alleen ontbreekt het hen wat aan vertrouwen.”

“Dat ik door sommigen al werd afgeschreven? Ik wil hen van antwoord dienen op het veld”, grijnst Boonen. “De afgelopen maanden moest ik op m’n tanden bijten en hard blijven werken. Maar ik ben het gewoon om te vechten en ik kom àltijd terug. Veerkrachtig, inderdaad. Er werd me nooit een hand boven het hoofd gehouden – zo ben ik niet opgevoed – en ik groeide niet in de makkelijkste omgeving op. Toen ik bij de jeugd van Manchester United speelde, was ik vijf, zes jaar weg van mijn ouders. Daar kreeg ik wel de winnaarsmentaliteit mee, maar eenvoudig is het niet.”

Met het mes tussen de tanden zit Boonen in z’n laatste contractjaar. “Ik blijf m’n best doen. Als ik m’n kans krijg en m’n niveau haal, dan komt alles goed.”

