Terugkeer van Cameron McGeehan moet KVO’s middenveld boost geven: “Ik zie het nog goedkomen”

voetbal jupiler pro leagueCameron McGeehan (27) vierde tegen Zulte-Waregem z’n terugkeer na enkele weken blessureleed. Geen moment te vroeg, want het middenveld van KV Oostende kan wel wat extra body gebruiken. De Engelsman, die in z'n laatste contractjaar zit, is bovendien opvallend optimistisch over de overlevingskansen van de Kustboys. “We hebben nog een kwart seizoen te gaan, hé.”

Vorige week, op 12 februari liet coach Thalhammer hem aan de rust opdraven. Het was toen exact drie maanden geleden sinds het laatste optreden van McGeehan, bij de 6-0-nederlaag op Westerlo. De krullenbol diende een vijs te laten wegnemen in de enkel, de nasleep van een vervelende blessure die z'n oorsprong kent in een scheenbeenbreuk in 2017. “Toen ik twee seizoenen terug bij KVO arriveerde, werd aanvankelijk de verkeerde diagnose gesteld. Daarna herviel ik in kleine blessures. Recent diende ik dus een kleine, maar noodzakelijke ingreep te ondergaan. De timing was ongelukkig, maar dankzij goeie fysio en de zorgen van dokter Geert Declercq voelt alles uitstekend aan. Hopelijk kan ik mijn invalbeurt omzetten in een basisplaats tegen Charleroi.”

Weinig zorgen

Want tegen de Carolo’s is het - alweer - van moeten voor de Kustboys. De kloof met een veilige vijftiende stek bedraagt zes punten - eigenlijk zeven stuks, gelet op het negatieve doelsaldo. “Ik maak me al bij al weinig zorgen”, is McGeehan verrassend optimistisch. “Er resten ons nog negen matchen, een kwart van een seizoen. We kennen een negatieve reeks (2 op 27, red.), maar die ene zege die voor een ommekeer moet zorgen, zal er komen. Kijk, als je verliest op het veld, verlies je ook zelfvertrouwen. Maar als je in mijn geval terugkeert op het veld, voel je enthousiasme. Dat wil ik overbrengen tussen de lijnen: energie, dynamiek en ervaring om het momentum in ons voordeel te doen kantelen.”

Geluk

“Dat we dit seizoen weinig geluk hebben? You make your own luck. Als team waren we op veel momenten niet goed genoeg. We kenden begin dit seizoen en in januari een matige periode met veel blessures, jonge en nieuw in te passen spelers. Dat we voorlaatste staan, hebben we aan onszelf te danken. Maar als iedereen beseft wat is fout gelopen, dan kan je dat ombuigen. Er rest ons nog tijd om het goed te doen.”

Wat als...

McGeehan ziet zijn contract in juni aflopen. Wat brengt de toekomst? “Ik sprak er op stage in Spanje al heel even over met CEO Gauthier Ganaye , maar toen raakte ik dus geblesseerd. Ik heb het enorm naar mijn zin in België. 't Is een cool place en ik zou hier graag blijven. Een verlengd verblijf bij KVO, een andere club in België of een terugkeer naar Engeland: in het voetbal heb je weinig zelf in de hand. Ik heb er alvast nooit aan gedacht om automatisch te vertrekken bij eventuele degradatie. Vooreerst omdat ik nog altijd denk dat we in eerste klasse zullen blijven. En daar focus ik op. Bij degradatie zijn het niet per se de spelers die afzien, maar wel de staf en alle clubmedewerkers, van het communicatieteam tot de keukenmedewerkers en materiaalman. Op zo’n manier zou ik ze niet willen achterlaten.”

