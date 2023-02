Terugblikken op carrière van wijlen Willy Tack: de doelman die Club Brugge van landstitel hield in 1972

VoetbalIn Deinze is afgelopen zondag Willy Tack overleden. Op zijn verwezenlijkingen als eerste schepen van Deinze, politieke functie die hij 24 jaar lang bekleedde, werd gisteren in deze kolommen al uitvoerig teruggeblikt. Maar het In Memoriam van Willy Tack, die 81 jaar oud werd, zou onvolledig zijn zonder z’n opmerkelijke voetballoopbaan nog even te belichten. Van 1962 tot 1975 was Tack gedurende dertien seizoenen een doelman van rang en stand in tweede en eerste klasse. Het mag dan een halve eeuw geleden zijn, bij Club Brugge zijn ze toch nog altijd niet vergeten hoe de Oost-Vlaming in 1972 welhaast in zijn eentje blauw-zwart een legendarische titelkater bezorgde.

Als doelman was de in Petegem-aan-de-Leie geboren Willy Tack zijn carrière begonnen bij het naburige KMSK Deinze, waar hij reeds als 17-jarige in het eerste elftal debuteerde in 1958. Met Deinze werd Tack tijdens dat seizoen zelfs kampioen in eerste provinciale zonder ook maar één wedstrijd te verliezen.

Na vier seizoenen versierde Willy Tack een transfer naar Eendracht Aalst, dat toen net was gedegradeerd nadat het één seizoen in eerste klasse had gespeeld. In Aalst werd Tack de vervanger van clubicoon Pierre ‘Pie’ Vander Meirsch tussen de doelpalen. Halfweg zijn tweede seizoen bij de Ajuinen schakelde de doelman tijdens de achtste finales van de Belgische beker het grote Anderlecht van Paul Van Himst, Wilfried Puis, Pierre Hanon en Jef Jurion uit (1-0). Zijn glansprestatie tegen de veelvoudige landskampioen bracht Willy Tack toen in het vizier van nogal wat eersteklassers.

Zeven seizoenen in topklasse

In de zomer die volgde verkaste Willy Tack na twee jaar Aalst naar de hoofdstad. Niet naar Anderlecht, maar naar de razend ambitieuze tweedeklasser Racing White, ontstaan uit een samensmelting van Racing Brussel en White Star. Met de Roemeen Norberto Höfling als trainer werd er fors geïnvesteerd in spelersmateriaal om de poort naar eerste klasse open te beuken. Daar slaagde de fusieclub uit het Fallonstadion van Sint-Lambrechts-Woluwe ook meteen in.

Bij Racing White beleefde Willy Tack zijn mooiste voetbaljaren. Na de promotie bleef de Oost-Vlaming in de topklasse nog zeven seizoenen de onomstreden titularisdoelman van de zwart-witten met de gouden ster op het shirt. Grote namen als Robert Waseige, Jean Dockx, André Stassart en Fons Haagdoren waren in het begin zijn belangrijkste ploegmaats. In de loop der jaren kwamen ook Maurice Martens, Kresten Bjerre, Henri Depireux, Gerard Bergholz, Eddy Koens en Jacques Teugels het team versterken. Willy Tack zelf kreeg in 1971 concurrentie van de Roemeen Giulio Utu, die hem evenwel niet uit de basisploeg kon verdringen. Zijn laatste seizoen in Woluwe, 1971-72, werd uiteindelijk zelfs het beste: Tack eindigde met het steeds sterkere Racing White zowaar op een vierde plaats, enkel voorafgegaan door Anderlecht, Club Brugge en Standard.

Afscheidsmatch om nooit te vergeten

Onvergetelijk blijft zijn afscheidswedstrijd in het Fallonstadion, op 7 mei 1972 tegen Club Brugge. Blauw-zwart had de hele competitie aan de leiding gestaan, maar raakte op de slotdag niet verder dan een 1-1-gelijkspel tegen Racing White waardoor Anderlecht alsnog kampioen werd door een hoger aantal gewonnen wedstrijden. Willy Tack werd in die match tegen Club de absolute boeman van de Bruggelingen. Alleen de betreurde Nico Rijnders wist hem kort voor de pauze te verschalken, maar alle andere aanvalsgolven van de Bruggelingen strandden op de onklopbare afscheidnemende keeper.

Het stond toen inderdaad al vast dat de 31-jarige Tack zou vertrekken, want Racing White - dat een jaar nadien zou opgaan in een nieuwe fusie met Daring tot de latere kampioen RWDM - had met de Nederlander Nico de Bree van NEC Nijmegen al een nieuwe doelman aangekocht. Willy Tack hield uiteindelijk nog gedurende drie seizoenen de netten van tweedeklasser SK Sint-Niklaas schoon. Werner De Raeve, Valeer Raemdonck, Julien Van Puymbroeck en kapitein Hervé Vandenhende waren zijn bekendste ploegmaats aan de Watermolendreef. Sint-Niklaas speelde doorlopend tegen de degradatie, maar routinier Willy Tack kon die telkens helpen ontlopen en daarmee zijn loopbaan aan de top in schoonheid afsluiten.