Terry Osei-Berkoe mag en wil weg bij Lierse Kempenzonen: “Heb veel honger om me elders te tonen”

Anderhalf jaar nadat Terry Osei-Berkoe bij Lierse tekende, zit zijn verhaal in het geel-zwarte shirt er op. Achteraf bekeken kunnen we wel zeggen dat het om verschillende redenen nooit een droomhuwelijk werd tussen de voormalige jeugdinternational en Lierse. Mede door een kruisbandblessure en de coronasituatie kwam Osei-Berkoe niet verder dan zeven optredens en 202 speelminuten.

“In de jongste weken werd het overduidelijk dat ik niet echt meer in Lierses plannen voor kwam”, vertelt Osei-Berkoe. “Ondertussen was ik al een tijdje verlost van mijn knieblessure, maar ik moest wachten op mijn kans. Eind november kreeg ik tegen Westerlo dan toch nog eens een basisplaats en toen deed ik het naar mijn gevoel best goed. Toch verdween ik de week nadien uit de ploeg. Onlangs vroeg ik in een gesprek aan de technische staf wat mijn sportieve vooruitzichten waren en toen kreeg ik te horen dat ik weg mocht.”

Amateurcontract

Echt rouwig is Osei-Berkoe daar niet om. Het jeugdproduct van Club Brugge voelde zelf ook wel dat hij in Lier op een dood spoor zat. “Bovendien werd mijn aflopende contract vorige zomer niet verlengd”, verklapt de winger. “Ik bleef wel bij Lierse, maar op amateurbasis. Bedoeling is nu elders een volwaardige overeenkomst te ondertekenen bij een club die volop in mij gelooft. Ik ben er van overtuigd dat ik nog voor heel wat ploegen van waarde kan zijn. Nu is het hopen dat iemand me een kans wil geven. Ik heb de jongste maanden door omstandigheden niet veel gespeeld, maar dat maakte me alleen maar hongeriger.”

Tegelijk beseft Osei-Berkoe dat het niet de meest evidente periode is om een nieuwe club te vinden. “Eerste Nationale zou een goed niveau zijn om me te herlanceren, maar voorlopig liggen de lagere reeksen stil door corona. Bovendien staan de budgetten op veel plaatsen onder druk. Maar goed, ik blijf geloven dat er toch nog interessante aanbiedingen gaan komen. In afwachting zal ik mijn conditie individueel of via trainingen met Lierses B-kern op peil proberen te houden”, besluit Osei-Berkoe.