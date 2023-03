Terry Deroover wil Brussels nog op de kaart zetten: “We hebben soms schrik om te winnen”

Atletiek Rani Vincke blikt terug op sterk indoorsei­zoen: “Wat meer erkenning zou leuk zijn”

Tijdens het afgelopen indoorseizoen ging de aandacht op de korte sprint bij de vrouwen volledig naar Rani Rosius en Delphine Nkansa. Met respectievelijk een vierde en zesde plaats op de 60m tijdens het EK in Istanboel deden ze het natuurlijk ook uitstekend. Volledig in de schaduw van deze twee atletes zette Rani Vincke echter ook een grote stap voorwaarts. Ze knaagde dit seizoen opnieuw een aantal honderdsten af van haar persoonlijk record op de 60m en met een chrono van 7.34 komt stilaan de Europese subtop in zicht.