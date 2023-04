Ternesse stelt in de slotminuut het titelfeest uit van Berg en Dal: “Het was bijzonder jammer”

Voetbal tweede nationale B Thibau Dierickx pakt met FC Lebbeke gouden punten: “Loon naar werken doet heel veel deugd”

FC Lebbeke won de degradatieclash tegen Turnhout met 4-3. Door deze overwinning klimt de ploeg van de zestiende (barrage)plaats naar de veertiende plaats in tweede nationale B. Op drie speeldagen van het einde van de competitie zijn de Lebbekenaren nog niet zeker van een verlengd verblijf in de reeks, maar men heeft het lot in eigen handen.