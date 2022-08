Ternattenaar Asger De Valck tweede in Gijzenzele: “Sprinten is helemaal mijn ding niet”

De tweede plaats van Asger De Valck in de GP Van Durme-Michiels mag een kleine verrassing genoemd worden. De renner van het Van Moer Logistics Team staat niet meteen bekend als een man van de vlakke omlopen. “Aanvankelijk werd er in Gijzegem niet te snel gereden. Drie renners konden snel afstand nemen. Halverwege de koers konden we met elf man komen aansluiten. Meteen was het doek definitief gevallen. De groep bleef bij elkaar tot het einde, zodat een sprint uitsluitsel moest brengen. Die tweede plaats was een opsteker; sprinten is immers helemaal mijn ding niet. Het was een wel een technische aankomst. Vooraf wist ik al dat een goede plaatsing belangrijk zou zijn. Ik had uitgemaakt dat ik het wiel van Aaron Dockx of Dario Van Der Heyden moest hebben. Het werd dat laatste wiel. Op Aaron Dockx stond geen maat. Hij had drie fietslengten voorsprong. Ik kan dan ook niet anders dan besluiten dat ik er het maximale heb uitgehaald.”