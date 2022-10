Termien wint derby tegen Schoonbeek-Beverst en verstevigt derde plaats: “Thuis willen we alle wedstrijden winnen”

Eendracht Termien heeft zich na de nederlaag van vorig weekend in Diest meteen herpakt. In het Limburgs duel tussen Termien en Schoonbeek-Beverst hield de thuisploeg verdiend de drie punten thuis. Na een gesloten eerste helft trok Termien na de rust de partij naar zich toe en klom via Stefani op voorsprong. Een bezoekende reactie bleef achterwege, al hield doelman Valkeneers in de slotfase Da Silva van de gelijkmaker. Met deze driepunter verstevigt Termien zijn plaats in de top drie.

In een evenwichtige, maar gesloten eerste helft waren er weinig of geen kansen. Dat veranderde na de rust toen Termien meteen het spel in handen nam en zich het gevaarlijkst toonde. Nadat Opdekamp zijn poging op de staander zag ploffen, trapte Stefani even voor het uur de openingstreffer tegen de netten. “In de tweede helft hebben we de ruggen gerecht en zijn voluit op zoek gegaan naar de overwinning”, zegt middenvelder Siegerd Degeling. “We waren dominant en creëerden verschillende kansen. Omdat de tweede treffer uitbleef, bleef het opletten op een counter van Schoonbeek. En die kwam er ook. Na balverlies kon Da Silva alleen op doel af, maar Valkeners redde. Bij die ene kans bleef het. Dauwe telde vanuit een scherpe hoek de tegenstander nadien helemaal uit. Met één puntje achterstand op Houtvenne en twee op Wezel, blijven we bovenin meestrijden. Volgend weekend wacht ons een nieuwe thuismatch tegen Witgoor. Bij winst kunnen we een kloof slaan met de middenmoot”, weet Degeling.

Toppers komen eraan

Termien trainer Dennis Hamers toonde zich tevreden. “We doen goede zaken in de rangschikking”, klonk Hamers trots. “Het is belangrijk dat we de misstap in Diest meteen konden uitwissen. Dat geeft vertrouwen voor de volgende opdrachten. Te beginnen met de thuiswedstrijd tegen Witgoor. We zijn sterk genoeg om voor eigen publiek een maximum aan punten te pakken. Voor die 13 op 18 had ik trouwens op voorhand getekend. Deze conditie moeten we nog even aanhouden. De confrontaties tegen de koplopers Houtvenne en Wezel komen er snel aan”, aldus Hamers.

Behoud blijft hoofddoel

In het andere kamp toonde trainer Yves Beckers zich teleurgesteld, maar ook eerlijk in zijn wedstrijdanalyse. “Termien toonde zich na de pauze sterker en pakte een terechte driepunter”, gaf Beckers ruiterlijk toe. “Al hadden we met een beetje geluk in de slotfase nog een gelijkspel uit de brand kunnen slepen. Doelman Valkeners hield Da Silva toen van een doelpunt. Als nieuweling in deze reeks kan ik me met de huidige tien punten verzoenen. Maar het kan snel verkeren. Met wedstrijden tegen Houtvenne en Wezel staan we voor twee moeilijke opdrachten. Hoofddoel blijft het behoud. We willen van ons afbijten en een vijftal ploegen achter ons laten”, klinkt Beckers strijdvaardig.

Termien: Valkeners, Heeren, Janssen, Oizaz, Ospitalieri, Kiki (63' Dauwe), Piras, Degeling (82' Ghiro), Jeunen, Opdekamp, Stefani (88' Cosyn).

Schoonbeek-Beverst: Bollen, Vinken (75' El Mansouri), Wijgaerts, Da Silva, Reynders, Swijngedouw, Telegrafo (57' Bogaers), Berger, Salamone, Thierie, Dampha.

Doelpunten: 52' Stefani (1-0), 86' Dauwe (2-0).

Geel: Kiki, Thierie.