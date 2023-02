Teo Quintero (SK Deinze): “Vreemd gevoel voor deze match, want het was bijzonder rustig in het stadion”

Bij de start van de trainingsweek kreeg Quintero al te horen dat hij tegen Jong Genk aan de aftrap zou komen. In de andere matchen kreeg Kenneth Schuermans de voorkeur. Quintero, in de reguliere competitie goed voor drie doelpunten, maakte geen al te beste beurt.

Mijn fout

“Ik beging een fout en het werd 0-1", gaf de centrale verdediger na afloop eerlijk toe. “Nadien heb ik geprobeerd daar niet veel aan te denken. Want in de tweede helft leek het erop dat we konden terugkeren. Alleen stonden we na de gelijkmaker van Dylan De Belder twee goals veel te gemakkelijk toe. Dat is een schande. Toch zouden we heel graag de competitie afsluiten op de zevende plaats. Gelukkig is dat door het verlies van Lommel bij de beloften van Standard nog altijd mogelijk.”

Het verschil met Lommel blijft twee punten. Of de oranjehemden echt de ‘relegation play-offs’ willen winnen, moet nog blijken. De eerste 45 minuten van het duel met Jong Genk gaven ze niet die indruk. “Eigenlijk had ik in de aanloop naar de aftrap een eigenaardig gevoel bij deze wedstrijd”, ging Quintero verder. “Er waren weinig supporters in het stadion, het was hier heel erg rustig, het leek alsof we bezig waren aan een trainingssessie.”

Hoge bal

Die lijn trok SK Deinze de eerste helft door. Doelman Nacho Miras werd enkele keren aan het werk gezet en moest zich na balverlies van Quintero een eerste keer omdraaien. Tijdens de rust bleef Steve De Ridder in de kleedkamer en mocht Liam Fraser voor het eerst sedert z’n terugkeer van het WK 45 minuten meedoen. Na een aantal mogelijkheden kon De Belder met het hoofd, op vrije trap van kapitein Gaëtan Hendrickx, de gelijkmaker aantekenen. “Het was heel moeilijk om een gaatje te vinden”, vond Quintero. “Eens die gelijkmaker er toch was, stonden we veel te gemakkelijk een tweede doelpunt toe.”

De centrale verdediger liet zich op een uittrap van doelman Leysen verrassen. Ook de andere Deinse verdedigers werden te eenvoudig voor schut gezet. Net voor affluiten werd het nog 1-3.

