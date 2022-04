T&T Turnhout wuift clubicoon Yannick Paeleman uit: “Had graag nog enkele seizoenen verder gespeeld”

Een geslaagde avond voor T&T Turnhout. De ploeg van coach Kevin Comyn won de laatste thuiswedstrijd van het seizoen tegen St.-Truiden (78-67), clubicoon Yannick Paeleman werd door de club in de bloemetjes gezet en het afsluitende feestje werd pas in de vroege ochtend afgesloten.

Yannick Paeleman (35j) is aan zijn laatste wedstrijden als actief basketter bezig. Hij stopt aan het einde van dit seizoen. Nog twee uitwedstrijden tegen Stevoort en Hansbeke staan op de kalender. Dan is het voorbij. Zaterdag werd de center in zijn laatste thuiswedstrijd door de club al uitgewuifd.

“Emotioneel was het moeilijk”, bekent Paeleman. “Het duurde even voor ik in de match zat. Ik was te veel bezig met wat er na de match zou gebeuren. Ik had graag nog enkel seizoenen verder gespeeld. Maar de fysieke omstandigheden lieten dat niet meer toe. De recuperatie duurt steeds langer. De dag na de match geraak ik nog amper de trap af. Spelen met de kinderen zit er dan niet in.”

“Club van mijn hart”

Yannick Paeleman is een clubicoon. Die bijna heel zijn basketcarrière in Turnhout doorbracht. Een speler die steeds alles gaf op het terrein. Inzet, overgave en karakter typeerden zijn spel. De laatste jaren eisten blessures echter hun tol.

“Ik ben beginnen basketten bij Turvo Turnhout. Op mijn zestiende maakte ik de overstap naar Technico. Op drie seizoenen na ben ik daar altijd gebleven. Na één jaar Wuustwezel, Geel en Red Vic keerde ik terug naar Technico, de club van mijn hart.”

“Ik hou zo veel mooie herinneringen over aan mijn basketperiode. Zoals de titel enkele seizoenen geleden in eerste provinciale. Wat ik vooral onthoud is het vertrouwen dat ik kreeg van coach en ploegmaats om op de beslissende momenten van de wedstrijd het initiatief te nemen.”

Assistent-coach

Nog twee uitwedstrijden staan er op de kalender van T&T Turnhout. En dan behoort de basketcarrière van Yannick Paleman definitief tot het verleden. Afscheid nemen van het basket doet hij niet. Paeleman blijft bij de club en wordt volgend seizoen assistent-coach van de eerste ploeg.

“Ik ben al enkele seizoenen bij de club bezig als coach van de jeugd en van de tweede ploeg. Volgend seizoen word ik assistent van coach Jan Matheus. Een samenwerking waar ik naar uitkijk. De volgende seizoenen wil ik mij verder ontwikkelen als coach. Als speler was ik altijd competitief en gedreven. Ook als coach heb ik enorme motivatie om een carrière uit te bouwen.”