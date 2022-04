Tennisbelofte Zita Berckmans (KTC Diest) pakt eerste ITF-punten in Turkije: “Stilaan begin ik internationaal mijn draai te vinden”

“Dat is ook één van de grote voordelen van dat dubbelspel, naast het feit dat je op die manier nog wat extra gelegenheid krijgt om wedstrijden op dit niveau mee te pikken”, reageert Berckmans. “Maar je pakt er dus ook punten mee voor je ranking, dus ik ben best wel bij met het feit dat die nul nu eindelijk van de tabellen geveegd is. In het enkelspel is dat voorlopig nog wat moeilijk, omdat je daarvoor al twee wedstrijden op de hoofdtabel moet winnen en ik niet zelden vanuit de kwalificaties moet starten. In Istanbul won ik uiteindelijk twee wedstrijden, waarvan eentje tegen een plaatselijke speelster nadat ik werd opgevist als lucky loser. Dat was me de week daarvoor in eigen land in Hasselt niet gelukt, dus stilaan begin ik mijn draai wel te vinden.”

Stap voorwaarts

“Met de vorm zit het momenteel sowieso wel goed, als je ziet dat ik in de eerste week van de Paasvakantie nog de finale haalde bij de meisjes 15 op het Belgian Junior Circuit in Brugge”, gaat ze verder. “Uiteindelijk moest ik de duimen leggen tegen Kujovic, het meisje waar ik mee aan de winst was in Turkije. Maar onderweg klopte ik wel onder meer eerste reekshoofd Luka Van Cotthem. Dat bewijst alleen maar dat ik in de winterperiode toch weer een stap voorwaarts heb gezet. Nu is het zaak om dit goede niveau zo lang mogelijk aan te houden met het zomerseizoen in eigen land dat ook net begonnen is.”

Tweede nationale

Eindelijk is de nationale interclubcompetitie terug van weggeweest en daar is ook Zita Berckmans heel blij om. “Ik heb dat altijd wel graag gedaan en in Diest speel ik nu in een ploeg met onder meer generatiegenoten Nanou Thys en Maaike Vanschoenbeek in de tweede nationale afdeling”, klinkt het. “Wanneer ik in het land ben, dan speel ik mee. Dus dit weekend kom ik normaal gezien wel in actie tegen Liège A. Wat de komende periode verder nog brengt? Er staat over twee weken al een nieuwe trip naar Albanië gepland. En voor de rest hoop ik me deze zomer ook te kunnen tonen in de Belgische sterrentoernooien, wat toch weer een andere nieuwe en mooie uitdaging zal zijn.”