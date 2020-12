Tennis Vlaanderen reikt KTC Diest opnieuw alle kwaliteitslabels uit: “Erkenning doet altijd deugd”

Een echte ranking van de verschillende Vlaamse tennisclubs is er in dit speciale jaar niet, maar dat laten ze bij het nummer één van vorig jaar, KTC Diest, niet aan hun hart komen. Zij zijn samen met Tennisdel Genk de enige club die alle kwaliteitslabels van Tennis Vlaanderen wegkaapte.

Met z’n tweeën zijn ze dus, de clubs die naast een Kids (7 tot 12 jaar) en een Junior (12 tot 18 jaar) Development Center ook over een Performance Training Center beschikken. Niet onlogisch natuurlijk, aangezien in Diest ook profs zoals Maxime Pauwels en zelfs Alison Van Uytvanck trainen als ze in het land zijn. Sowieso loopt er veel jeugdig talent rond, kijk maar naar de zeven ijzers die de club in het vuur had op het BK voor de jeugd. Talent dat stuk voor stuk op de juiste manier opgevolgd en begeleid wordt.



“Het is een wisselwerking natuurlijk, want zonder die talenten kan je niet in aanmerking komen voor de hoogste labels”, legt jeugdverantwoordelijke en trainer Nick Vanmechelen uit. “Langs de andere kant zorgt een goede werking vanaf het KidsTennis ervoor dat je ruwe diamanten kan laten ontbolsteren. Alle faciliteiten zijn daarvoor aanwezig, met tien outdoorvelden op de eigen club en zes indoorterreinen in Karteria Diest. En dan is er nog onze grote groep lesgevers natuurlijk. Alles samen zo’n 50-tal mensen, met fulltime trainers als Michiel Antheunis, Stijn Meulemans, Steffi Distelmans, Gilles Van Beirendonck en Bram Beynen. Nu, die labels zijn nooit een doel op zich, maar het is altijd wel een mooie erkenning.”

Coronastages

Het vormt ongetwijfeld een opsteker in barre coronatijden, al maken ze er bij in Diest ondertussen het beste van. “We hopen natuurlijk dat we eind deze maand groen licht krijgen om de indoortrainingen te kunnen hervatten, want op dit moment is er nog weinig perspectief”, zegt Vanmechelen daarover. “Niet dat er momenteel niet getennist wordt door onze leden, want onze buitenterreinen zijn nog altijd bespeelbaar en ook het KidsTennis loopt gewoon door. Spelertjes onder 12 jaar mogen gewoon trainen, maar in de praktijk bleek het een hele moeilijke puzzel om te leggen omdat je met groepjes van verschillende leeftijden zit. Daarom hebben we de coronastages ingevoerd, die iedere weekdag van 16.30 tot 19.30 uur doorgaan en waar wekelijks zo’n 40 kinderen aan deelnemen.”

Optimale samenwerking

“Op die manier kan alles min of meer z’n gangetje gaan en kunnen we onze trainers aan het werk houden, ook wel een aandachtspunt in deze rare tijden”, aldus nog Nick Vanmechelen. “Het helpt natuurlijk dat de samenwerking met het stadsbestuur en de scholen echt optimaal verloopt. Zo kunnen jongeren boven de 12 jaar die sport en studie volgen, hun lesuren LO uitzonderlijk inruilen om te komen tennissen op Karteria. Iedereen denkt dus mee en dat maakt het een stuk makkelijker werken. Maar goed, het zou nog beter zijn als al onze leden binnenkort terug binnen kunnen tennissen, zowel onze profs als onze recreanten. We hebben 125 vierkante meter per persoon ter beschikking, dat lijkt me voldoende (knipoogt).”